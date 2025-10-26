Φοινικούντα: «Ο 22χρονος ήταν “χρήσιμος ηλίθιος”» λέει συγγενής του συνεργού

Το θρίλερ της Φοινικούντας συνεχίζεται, μετά τη διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του, με κατηγορούμενους δύο 22χρονους.

Αντιφάσεις, άγνωστο κίνητρο και η πιθανή συμμετοχή συνεργών προκαλούν συνεχώς ερωτήματα γύρω από την υπόθεση. Οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς καταθέσεις μαρτύρων, κινητά τηλέφωνα δραστών και υπόπτων, καθώς και μαρτυρίες από το περιβάλλον των δύο κατηγορουμένων και των θυμάτων.

Μία γυναίκα που μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» ανήκει στο συγγενικό περιβάλλον του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού, και τονίζει πως ο νεαρός λειτούργησε στον ρόλο του «χρήσιμου ηλίθιου» σε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο. Μάλιστα, δεν είναι το μόνο άτομο που δεν έχει ικανούς τους 22χρονους να έχουν οργανώσει και εκτελέσει ολομόναχοι το «τέλειο έγκλημα».

«Το παιδί φαινόταν σαν να μην καταλαβαίνει και έλεγε στους δικούς του να συνεχίσουν τη ζωή τους. Φαινόταν σαν να έπαιζε ένα ρόλο, σαν να μην καταλάβαινε πως βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο για συνέργεια σε διπλό φονικό. Σαν να μην ένιωθε πως μια λεπτή γραμμή τον χωρίζει από τα ισόβια.

Μην κοροϊδευόμαστε. Κάποιοι ξέρουν το ψυχιατρικό του παρελθόν και το εκμεταλλεύονται. Επειδή το παιδί το γνωρίζω καλά, όταν κάποιον τον εμπιστευθεί ή τον φοβάται, τότε κλειδώνει, δεν αλλάζει άποψη και επιμένει», τόνισε η συγγενής του φερόμενου συνεργού.

Αναφερόμενη στην πιθανότητα ύπαρξης συνεργού τόνισε: «Εμείς δεν γνωρίζουμε ποιος είναι. Όμως γνωρίζουμε πως και ο δικός μας άνθρωπος αλλά και ο φίλος του δεν είναι σε θέση να οργανώσουν, να εκτελέσουν και να “εξαφανίσουν” τα πειστήρια ενός τέτοιου εγκλήματος. Δείτε τις καταθέσεις. Προσέξτε τα βίντεο. Διαβάστε τις αντιφάσεις. Τα παιδιά πήγαν εκεί για να κλέψουν ή για να πάρουν λεφτά αλλά όχι για να σκοτώσουν. Κάτι άλλο συνέβη. Δεν θα έπαιρναν αυτοί την περιουσία.

Ο ”εγκέφαλος” σχεδίασε και εκτέλεσε το τέλειο έγκλημα. Τα παιδιά ήταν οι ”χρήσιμοι ηλίθιοι” που σήμερα πληρώνουν συνέπειες που δεν τους αναλογούν. Εξηγήστε μου πώς το παιδί πήγε να τρομοκρατήσει τον ιδιοκτήτη του camping μπροστά σε όλες τις κάμερες, χωρίς καμία φύλαξη και λίγες μέρες μετά βρήκε το νεκρό σημείο, χωρίς κάμερες, για να σκοτώσει. Σας βγάζει νόημα η προχειρότητα του πρώτου συμβάντος με την άριστη εκτέλεση του δεύτερου;».