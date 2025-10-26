Ο Τραμπ στη Μαλαισία: Χορός, διπλωματία και ιστορική συμφωνία ειρήνης μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης

Εντυπωσιακή υποδοχή και ιστορική συμφωνία ειρήνης στην Ασία
Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στη Μαλαισία, στο πρώτο σκέλος της πενθήμερης περιοδείας του στην Ασία, όπου τον υποδέχθηκαν με μουσική, χορό και παραδοσιακές στολές.
Ο Αμερικανός πρόεδρος συμμετείχε στο τελετουργικό καλωσόρισμα, χορεύοντας μαζί με Μαλαισιανούς χορευτές. Ο Λευκός Οίκος ανάρτησε σχετικό βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα με τη λεζάντα «TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION», προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.
Η υποδοχή οργανώθηκε από τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ, ο οποίος στη συνέχεια συνόδευσε τον Τραμπ σε σειρά επαφών με ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το ταξίδι περιλαμβάνει συνάντηση στο Τόκιο με τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι και συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.
Δείτε το βίντεο:
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Τραμπ επέβλεψε την τελετή υπογραφής της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης, στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).
«Κάναμε κάτι που πολλοί πίστευαν πως δεν μπορούσε να γίνει», δήλωσε ο Τραμπ μετά την υπογραφή. Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης χαρακτήρισε τη μέρα «ιστορική», ενώ ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης σημείωσε ότι η συμφωνία δημιουργεί «τα θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη».
Μετά την τελετή, ο Τραμπ υπέγραψε χωριστές οικονομικές συμφωνίες με την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη, ενώ με τη Μαλαισία κατέληξε σε νέες εμπορικές συμφωνίες που αφορούν κρίσιμα ορυκτά.
Ηγουμενίτσα: Το Λιμενικό διέσωσε 50χρονο από βυθιζόμενο σκάφος- Στην κατοχή του βρέθηκαν 135 κιλά κάνναβης
Η Πάτρα περπάτησε για τη ζωή- Χιλιάδες κόσμου στο Pink the City! ΒΙΝΤΕΟ- ΦΩΤΟ
Φοινικούντα: Νέα στοιχεία από την ανάλυση δεδομένων 7 κινητών- Πώς βρέθηκε ο ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός στην Καλαμάτα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr