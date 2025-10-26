Ο Τραμπ στη Μαλαισία: Χορός, διπλωματία και ιστορική συμφωνία ειρήνης μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στη Μαλαισία, στο πρώτο σκέλος της πενθήμερης περιοδείας του στην Ασία, όπου τον υποδέχθηκαν με μουσική, χορό και παραδοσιακές στολές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συμμετείχε στο τελετουργικό καλωσόρισμα, χορεύοντας μαζί με Μαλαισιανούς χορευτές. Ο Λευκός Οίκος ανάρτησε σχετικό βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα με τη λεζάντα «TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION», προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Η υποδοχή οργανώθηκε από τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ, ο οποίος στη συνέχεια συνόδευσε τον Τραμπ σε σειρά επαφών με ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το ταξίδι περιλαμβάνει συνάντηση στο Τόκιο με τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι και συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

Δείτε το βίντεο: