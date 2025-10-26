Ηγουμενίτσα: Το Λιμενικό διέσωσε 50χρονο από βυθιζόμενο σκάφος- Στην κατοχή του βρέθηκαν 135 κιλά κάνναβης

Το πρωί της Παρασκευής, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος διέσωσε έναν 50χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Αλβανίας, από ημιβυθισμένο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας «Πρασούδι» κοντά στην Ηγουμενίτσα.

Άμεσα, κινητοποιήθηκαν οι Αρχές που διενήργησαν εκτεταμένες έρευνες σε ξηρά και θάλασσα.

Με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη, ανασύρθηκαν από το εσωτερικό του σκάφους πέντε αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, πιθανόν ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 79,75 κιλών.

Σε συνέχεια των ερευνών, την επόμενη ημέρα στη θαλάσσια περιοχή «Βοντά» Σαγιάδας εντοπίστηκε επιπλέον σάκος, ο οποίος αποτελούσε μέρος του συνολικού φορτίου και περιείχε έξι νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 56,13 κιλών. Η συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ανήλθε στα 135,88 κιλά.