ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή δύο αδέλφια για τις παράνομες επιδοτήσεις

Δύο ακόμα κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγούνται στη φυλακή μετά την απολογία τους με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

Πρόκειται για δύο αδέρφια, που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο αριθμός των προφυλακισμένων φτάνει τους έξι.

Για σήμερα Κυριακή έχει προγραμματιστεί η απολογία άλλων έξι κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και μέλη της φερόμενης ως ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης.

Την πόρτα του ανακριτικού γραφείου αναμένεται να περάσουν σήμερα ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο πατέρας και η σύζυγός του, ενώ χθες η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ με την προφυλάκιση τεσσάρων κατηγορουμένων.

Οι τελευταίοι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν αύριο.

Το κατηγορητήριο για τον φερόμενο ως αρχηγό

Ο 38χρονος φέρεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να είχε «κεντρικό και ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, την οποία κατηύθυνε και συντόνιζε πλήρως, δίνοντας εντολές και οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη».

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται συγκεκριμένα: «Εκμεταλλευόμενος την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που διέθετε επί της διαδικασίας υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γνώση που είχε αποκτήσει από την επαγγελματική του ιδιότητα ως πρώην υπάλληλος σε πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους κατόχους τους σε προηγούμενα έτη.

Ακολούθως, επεξεργαζόταν ή υπέβαλλε ο ίδιος τις Ε.Α.Ε. των λοιπών μελών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet, ενώ οι σχετικές ηλεκτρονικές υποβολές εντοπίστηκαν να προέρχονται από διευθύνσεις IP που ανήκουν στην σύζυγό του, , γεγονός που καταδεικνύει τον κεντρικό και ενορχηστρωτικό ρόλο του στην λειτουργία της οργάνωσης.

Για την παράνομη αυτή δραστηριότητα εισέπραττε χρηματικά ανταλλάγματα, είτε μέσω τραπεζικών μεταφορών από λογαριασμούς των λοιπών μελών, είτε σε μετρητά, ενώ στη συνέχεια προέβαινε σε πράξεις νομιμοποίησης των εσόδων, μέσω στοιχηματισμού, αγοράς πολυτελών κινητών πραγμάτων, διατραπεζικών μεταφορών και διαβίωσης με υψηλό επίπεδο πολυτέλειας

Τέλος, δεν περιοριζόταν στον καθοδηγητικό ρόλο, αλλά συμμετείχε ενεργά στην εγκληματική δράση, υποβάλλοντας και ο ίδιος ψευδείς δηλώσεις Ε.Α.Ε., μέσω των οποίων εισέπραξε παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».