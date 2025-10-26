Λούβρο: Αγώνας δρόμου των αρχών για τον εντοπισμό των κλοπιμαίων μετά τις δύο συλλήψεις

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των γαλλικών αρχών για την εύρεση των κλοπιμαίων της ιστορικής διάρρηξης στο Μουσείο του Λούβρου, μετά και την σύλληψη των δύο υπόπτων το βράδυ του Σαββάτου.

Οι δύο άνδρες ηλικίας 30 ετών ανακρίνονται με στόχο να δώσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των πολύτιμων βασιλικών κοσμημάτων, συνολικής αξίας 88 εκατομμύρια ευρώ.



Ωστόσο, η διαρροή της είδησης για την σύλληψη των δύο υπόπτων έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στην εισαγγελία του Παρισιού, καθώς είναι πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα στις εν εξελίξει έρευνες.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση της γαλλίδας εισαγγελέως, η οποία αποδοκίμασε τη «βιαστική αποκάλυψη» πληροφοριών σχετικά με τις συλλήψεις.



Σε δελτίο τύπου που έλαβε η εφημερίδα Le Figaro, η εισαγγελέας του Παρισιού Laure Beccuau δήλωσε ότι λυπάται βαθύτατα για την «πρόωρη αποκάλυψη αυτού του στοιχείου από άτομα που έχουν γνώση της υπόθεσης, χωρίς να λάβουν υπόψη την έρευνα».

Προσθέτει δε ότι «Αυτή η αποκάλυψη δεν μπορεί παρά να βλάψει τις προσπάθειες των εκατοντάδων ερευνητών που έχουν κινητοποιηθεί, τόσο για την αναζήτηση των κλεμμένων κοσμημάτων όσο και για την εύρεση όλων των δραστών.

Είναι πολύ νωρίς για να δοθούν οποιεσδήποτε λεπτομέρειες», συνεχίζει η εισαγγελέας, αναφέροντας ότι θα κοινοποιήσει «συμπληρωματικά στοιχεία μετά το πέρας αυτής της φάσης της προφυλάκισης».

96 ώρες για ανάκριση



Κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο υπόπτων. Οι δύο άνδρες που είναι ύποπτοι ότι ανήκουν στην ομάδα των διαρρηκτών τέθηκαν υπό κράτηση για «οργανωμένη κλοπή» και «συνεργασία με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος», σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Le Parisien, που επιβεβαιώθηκαν από το ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Ωστόσο, τουλάχιστον δύο ακόμη μέλη της ομάδας εξακολουθούν να αγνοούνται, χωρίς να υπολογίζονται οι πιθανοί συνεργοί ή εντολείς. Η εισαγγελέας του Παρισιού είχε δηλώσει ότι αυτή την εβδομάδα ότι περίπου 150 ίχνη DNA και δακτυλικά αποτυπώματα είχαν βρεθεί στα φορτηγά και τις ανυψωτικές πλατφόρμες που είχαν εγκαταλειφθεί στον τόπο του εγκλήματος, γεγονός που πιθανώς επέτρεψε την ταυτοποίηση των δύο υπόπτων.

Σημειώνεται ότι η προφυλάκιση των δυο συλληφθέντων μπορεί να διαρκέσει έως και 96 ώρες (τέσσερις ημέρες), ενω οι γαλλικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τους κλεμμένους θησαυρούς, που έχουν εξαιρετική πολιτιστική και ιστορική αξία.