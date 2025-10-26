Κορωπί: Η εργοδότρια της 40χρονης αποκαλύπτει ότι «την είχαν ξαναχτυπήσει στο παρελθόν δύο σύντροφοί της»

Πρώην εργοδότριά της 40χρονης μίλησε εστην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» και αποκάλυψε ότι η νεαρή γυναίκα είχε κακοποιηθεί και στο παρελθόν από άλλους δύο συντρόφους της.

Άνθρωποι από το περιβάλλον της 40χρονης και του ζευγαριού, έκαναν λόγο για μία γυναίκα η οποία δεν μιλούσε, και που έλεγε ότι είναι ευτυχισμένη χωρίς να το δείχνει. Τον 50χρονο τον έχουν περιγράψει, ως έναν αντικοινωνικό άνθρωπο, νευρικό που δεν ήταν τόσο κοντά στα παιδιά του και ξεσπούσε έυκολα.

Η γυναίκα, φέρεται να έπεφτε συχνά θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 50χρονο, καθώς και ο μεγάλος τους γιος ο οποίος είναι μόλις 4 ετών, αφού το παιδί εξετάστηκε και εντοπίστηκαν διάφορα χτυπήματα σε πρόσωπο και σώμα. Μπροστά στο σκηνικό ήταν τόσο ο 4χρονος όσο και το 8 μηνών βρέφος που είχε αποκτήσει το ζευγάρι.

Η γυναίκα αποσωληνώθηκε και πλέον έχει συνέλθει, παραμένει στο νοσοκομείο από την Πέμπτη (23.10.2025), την ημέρα που μεταφέρθηκε αιμόφυρτη μετά τον ξυλοδαρμό της. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν ο 50χρονος σύζυγός της κάλεσε το ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι την βρήκε σε αυτή την κατάσταση στο σπίτι τους στο Κορωπί, κάτι που διέψευσε ο 4χρονος γιος τους με τη φράση «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».

Απέφυγε τον κίνδυνο η 40χρονη από τη Λιθουανία, η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον 50χρονο σύζυγό της, μέσα στο σπίτι τους στο Κορωπί .

«(Την γνώρισα) πολλά χρόνια πριν όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα. Ήταν αρραβωνιασμένη με ένα παλικάρι. Και μετά χωρίσανε και δεν είχε πού να πάει. Εγώ την απασχόλησα λίγο μόνο και μόνο για να έχει η κοπέλα ένα εισόδημα. Είχε μία άλλη σχέση με έναν κύριο που φαινόταν πολύ κτητικός, την έφερνε, την έπαιρνε συνέχεια και απ’ ό,τι μου είπε κάτι δεν της άρεσε.

Της εξήγησα όμως ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεται οποιονδήποτε συναντάμε. Δεν μίλαγε, δεν μίλαγε η κοπέλα αυτή πολύ, δεν έλεγε πολλά. Εκείνη την εποχή δεν ήμασταν υποψιασμένοι. Κάτι μελανιές σου έλεγε “χτύπησα στο ράφι, στο ντουλάπι”. Δεν σου πήγαινε ο νους. Απλά αυτόν τον φοβόμουν. Της είχα μιλήσει. Και να συνέβαινε κάτι, δεν θα το έλεγε ποτέ. Δεν μιλούσε», είπε η γυναίκα.

Και συμπλήρωσε: «Δεν είχε πού να μείνει, αυτό το παιδί δεν είχε που να ακουμπήσει. Δεν έκανε φιλίες, πάντα ήθελε να στηριχτεί σε κάποιον. Και να συνέβαινε, δεν θα το έλεγε ποτέ. Θα έλεγε δικαιολογίες “έπεσα εκεί, έπεσα μόνη μου”, κάτι τέτοια έλεγε. Το έζησα με κάνα δυο σχέσεις της έτσι που είχε. Πολύ καλό, ηθικό παιδί, ένα κορίτσι που ήρθε από ένα ξένο κράτος και δεν είχε πού την κεφαλήν κλίναι».

Μάλιστα άλλη εργοδότρια της 40χρονης μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» τόνισε ότι η 40χρονη στο παρελθόν είχε σχέση με έναν άλλον άντρα, και ενώ μπορεί να έβλεπαν σημάδια στο σώμα της, εκείνη δεν παραδεχόταν τίποτα.

«Ήταν γενικά στεναχωρημένη. Είχε κάποιο τρέμουλο κάποιες φορές ίσως ήταν και χτυπημένη κάποιες άλλες. Ποτέ όμως δεν παραδέχτηκε κάτι σε μένα τουλάχιστον. Την είδα πριν ένα μήνα στην παιδική χαρά με τα παιδάκια της και ήταν πολύ ευτυχισμένη. Και την είχα ρωτήσει πώς περνάει με τον καινούργιο της σύντροφο, σύζυγο δεν ήξερα αν είχε παντρευτεί και μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ χαρούμενη».

Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση η 40χρονη

Την ίδια ώρα, εκδορές εντοπίστηκαν και στο σώμα του 4χρονου παιδιού τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της 40χρονης φέρεται να είπε στον παιδοψυχολόγο ότι μπήκε μπροστά στο σώμα της μητέρας του για να προστατεύσει.

Το αγοράκι, μαζί με το 8 μηνών αδερφάκι του, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων και βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση των αρμοδίων. Η οικογένεια της 40χρονης βρίσκεται στο πλευρό της και προσπαθεί να ορθοποδήσει με μόνο γνώμονα το καλό των παιδιών και της γυναίκας.

Την ίδια ώρα, ο 50χρονος αναμένεται να απολογηθεί για τις αποτρόπαιες πράξεις του ενώπιον του ανακριτή την ερχόμενη εβδομάδα με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου.