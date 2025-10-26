Βραζιλία: Δολοφονία 18χρονου Έλληνα- Ληστές τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ

Τραγωδία εκτυλίχθηκε για ελληνική οικογένεια που ζει στη Βραζιλία καθώς ένας 18χρονος με καταγωγή από τη Ρόδο, έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών, την ώρα που εργάζονταν στο εστιατόριο που ανήκει στον πατέρα του, σύμφωνα με το rodiaki.gr.

Η οικογένεια που κατάγεται από το χωριό Ψίνθος, είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία, όπου ζούσαν κι εργάζονταν διαθέτοντας το κατάστημα «Kebab do Grego».

Ο Θεόδωρος Κατταβενός, μόλις 18 ετών, σήμερα λίγο τις 2:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, έπεσε νεκρός από τις σφαίρες ληστών, οι οποίοι μπήκαν στο εστιατόριο του πατέρας του, όπου εργαζόταν ο νεαρός τα Σαββατοκύριακα.

Σπαρακτική είναι και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός: «Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 18χρονου στη Βραζιλία.