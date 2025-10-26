ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Σταύρος Γεράνιος με τον Αντώνη Κουνάβη

Ο Σταύρος Γεράνιος στέκεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, ως υποψήφιος για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

"Φαρμακοποιός στο επάγγελμα, ο Σταύρος Γεράνιος είναι γιος του Λεωνίδα Γεράνιου, ιστορικού προέδρου της ΕΑΠ και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Υπηρετώντας με πίστη και προσήλωση τις αξίες και τα ιδανικά της παράταξης, ο Σταύρος Γεράνιος είναι μέλος του Δ.Σ. του ΠΕΑΚ και εκπρόσωπος της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» στην Επιτροπή Διοίκησης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Αιτιολογώντας τη στήριξή του στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, ο Σταύρος Γεράνιος έκανε την εξής δήλωση: «Στηρίζω τον Αντώνη Κουνάβη για τις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, γιατί είναι ένας άνθρωπος με συνέπεια, ήθος και αποδεδειγμένη προσφορά στη Νέα Δημοκρατία και στην κοινωνία της Αχαΐας. Όπως απέδειξε με το έργο του, ξέρει να ακούει, να συνεργάζεται και να εμπνέει με το παράδειγμά του.

Σε μια εποχή που η παράταξή μας χρειάζεται ενότητα, ανανέωση και αποφασιστικότητα, ο Αντώνης Κουνάβης είναι η πιο καθαρή επιλογή για να συνεχίσουμε να προχωρούμε μπροστά, με πίστη στις αξίες της παράταξης μας και με αγάπη για τον τόπο μας. Μόνο με τον Αντώνη Κουνάβη η ΔΕΕΠ Αχαΐας θα εξακολουθήσει να είναι σημείο αναφοράς, ανοιχτή, δραστήρια και ουσιαστικά κοντά στους πολίτες. Γι’ αυτό ακριβώς τον στηρίζω με την καρδιά μου».