Κατάκολο: Κατέληξε εν πλω πριν τον παραλάβει το ΕΚΑΒ που τον περίμενε στο λιμάνι

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στο κρουαζιερόπλοιο Aidablu, όταν ένας 85χρονος τουρίστας που επέβαινε στο πλοίο αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία εν πλω.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό την Κέρκυρα, ωστόσο το περιστατικό ανάγκασε το πλήρωμα να αλλάξει πορεία και να κινηθεί προς το πλησιέστερο λιμάνι, αυτό του Κατάκολου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, το πλήρωμα ακολούθησε το πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης και ενημέρωσαν άμεσα τις λιμενικές αρχές και το ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο να αναμένει στο λιμάνι, προκειμένου να παραλάβει τον ασθενή αμέσως μόλις αποβιβαστεί.

Το κρουαζιερόπλοιο παρέμεινε για λίγη ώρα ανοιχτά του Κατακόλου, ενώ βάρκα κατέπλευσε στο σημείο για να παραλάβει τον 85χρονο και να τον μεταφέρει στο λιμάνι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές, ο άνδρας κατέληξε πριν προλάβει να αποβιβαστεί και να παραδοθεί στο πλήρωμα του ασθενοφόρου.