Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν κρούσματα ψώρας σε σχολείο

Κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε Γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης και ήδη έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στις αρχές της εβδομάδας παρατηρήθηκε το πρώτο κρούσμα σε Γυμνάσιο στην περιοχή της Τούμπας, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι και άλλα τρία παιδιά τουλάχιστον έχουν τα συμπτώματα.

Ήδη, πάντως, από το πρώτο κρούσμα άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης του σχολείου που ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες – τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδυεσης, τον ΕΟΔΥ, τον δήμο Θεσσαλονίκης και τη Σχολική Επιτροπή.

Σημειώνεται πως δεν κρίθηκε απαραίτητο να κλείσει το σχολείο, έπειτα και από την επαφή του δήμου Θεσσαλονίκης που έχει τη σχετική αρμοδιότητα με τον ΕΟΔΥ. Ωστόσο, μετά από απόφαση της Σχολικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε απολύμανση σε όλους τους χώρους.

Οι μαθητές πηγαίνουν κανονικά σχολείο, ενώ όσοι παρουσιάζουν τα συμπτώματα ακολουθούν θεραπευτική αγωγή, και έχουν δοθεί συμβουλές στους γονείς πώς πρέπει να πράξουν σε περίπτωση που το παιδί τους νοσήσει.