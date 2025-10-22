Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Κόμβος Κουρτέση: Αποκολλήθηκαν μεγάλα κομμάτια από μπαλκόνι

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ζημιές σε δύο αυτοκίνητα

Ακόμη ένα περιστατικό πτώσης σοβάδων μπαλκονιού σημειώθηκε στην Πάτρα, την Τρίτη, αυτή τη φορά στην οδό Κω, στον κόμβο Κουρτέση, προκαλώντας αναστάτωση και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Μεγάλα κομμάτια από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ευτυχώς, την ώρα του συμβάντος κανείς δεν περνούσε από το σημείο.

Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό που σημειώνεται στη γειτονιά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ειδήσεις Τώρα

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κόμβος Κουρτέση Σοβάδες Μπαλκόνι

Ειδήσεις