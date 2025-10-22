Α1 γυναικών: Η ΝΕΠ έχασε 18-7 στον Άλιμο * Στη Εθνική η Ντ. Κουρέτα

Ο Άλιμος επικράτησε άνετα της ΝΕΠ με 18-7 στο κολυμβητήριο του Αλίμου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Α1 πόλο γυναικών.

Η ομάδα του Αλίμου έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα από την αρχή, επιβάλλοντας την κυριαρχία της τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Η Παπαδοπούλου ξεχώρισε ως η πρώτη σκόρερ για τις γηπεδούχες, πετυχαίνοντας 5 τέρματα και δείχνοντας την καθοριστική συμβολή της στην έκβαση του παιχνιδιού.

* Άνετη νίκη (17-6) για τον ΝΟ Βουλιαγμένης με αντίπαλο τον ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair, στη συνάντηση που άνοιξε στο Λαιμό την αυλαία της 5ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Water Polo League Women.

* Ηλιούπολη- Πανιώνιος 9-13. Ο Πανιώνιος σημείωσε σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας του Γυμναστικού Συλλόγου Ηλιούπολης με 13-9, σε εξ αναβολής της 4ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/10

*16:00 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαιτητές: Χρήστος Κουρτίδης-Μαρία Δασκαλοπούλου

Παρατηρητής: Γιάννης Χατζηαναστασίου

*17:00 «ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΠΑΝΟΣ» Ναυτικός Όμιλος Πατρών - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Διαιτητές: Ανδρέας Κατσώνης-Γιάννης Τσότρας

Παρατηρητής: Δημήτρης Ηλιάδης

*18:15 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΠΑΟΚ DOMUS ERGO - ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαιτητές: Ανδρέας Μοίραλης-Κων/νος Βασιλείου

Παρατηρητής: Νίκος Αργυρός

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10

*19:30 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ

Διαιτητές: Αιγέας Παντελής-Ορέστης Ζεκάι

Παρατηρητής: Δημήτρης Ηλιάδης

Εθνική Πόλο Γυναικών

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης, κάλεσε τις παρακάτω διεθνείς της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών για διήμερη προετοιμασία (27-28/10) στο ΟΑΚΑ.

Πρόκειται για τις:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Πάτρα Μαρία

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Γρηγοροπούλου Ελένη, Σαλταμανίκα Ραφαέλα, Κυριακοπούλου Νικολέττα, Τζωρτζακάκη Ζωή.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Τζούρκα Αλεξία-Ευγενία

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Κρασσά Νεφέλη-Άννα, Κοτσιώνη Μαρίνα, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία, Φουράκη Ασπασία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Ντένια Κουρέτα, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σάντα Στεφανία, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή”.