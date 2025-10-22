Α1 γυναικών: Η ΝΕΠ έχασε 18-7 στον Άλιμο * Στη Εθνική η Ντ. Κουρέτα

Α1 πόλο γυναικών
Ο Άλιμος επικράτησε άνετα της ΝΕΠ με 18-7 στο κολυμβητήριο του Αλίμου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Α1 πόλο γυναικών.
Η ομάδα του Αλίμου έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα από την αρχή, επιβάλλοντας την κυριαρχία της τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Η Παπαδοπούλου ξεχώρισε ως η πρώτη σκόρερ για τις γηπεδούχες, πετυχαίνοντας 5 τέρματα και δείχνοντας την καθοριστική συμβολή της στην έκβαση του παιχνιδιού.
* Άνετη νίκη (17-6) για τον ΝΟ Βουλιαγμένης με αντίπαλο τον ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair, στη συνάντηση που άνοιξε στο Λαιμό την αυλαία της 5ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Water Polo League Women.
* Ηλιούπολη- Πανιώνιος 9-13. Ο Πανιώνιος σημείωσε σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας του Γυμναστικού Συλλόγου Ηλιούπολης με 13-9, σε εξ αναβολής της 4ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/10
*16:00 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Διαιτητές: Χρήστος Κουρτίδης-Μαρία Δασκαλοπούλου
Παρατηρητής: Γιάννης Χατζηαναστασίου
*17:00 «ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΠΑΝΟΣ» Ναυτικός Όμιλος Πατρών - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Διαιτητές: Ανδρέας Κατσώνης-Γιάννης Τσότρας
Παρατηρητής: Δημήτρης Ηλιάδης
*18:15 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΠΑΟΚ DOMUS ERGO - ΕΘΝΙΚΟΣ
Διαιτητές: Ανδρέας Μοίραλης-Κων/νος Βασιλείου
Παρατηρητής: Νίκος Αργυρός
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10
*19:30 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ
Διαιτητές: Αιγέας Παντελής-Ορέστης Ζεκάι
Παρατηρητής: Δημήτρης Ηλιάδης
Εθνική Πόλο Γυναικών
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης, κάλεσε τις παρακάτω διεθνείς της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών για διήμερη προετοιμασία (27-28/10) στο ΟΑΚΑ.
Πρόκειται για τις:
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Πάτρα Μαρία
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Γρηγοροπούλου Ελένη, Σαλταμανίκα Ραφαέλα, Κυριακοπούλου Νικολέττα, Τζωρτζακάκη Ζωή.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Τζούρκα Αλεξία-Ευγενία
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Κρασσά Νεφέλη-Άννα, Κοτσιώνη Μαρίνα, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία, Φουράκη Ασπασία.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Ντένια Κουρέτα, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σάντα Στεφανία, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή”.
