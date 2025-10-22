Διονύσης Σαββόπουλος: Γιατί η Χούντα λογόκρινε το «Ζεϊμπέκικο»

«Δεν συνεμορφώθη με τας υποδείξεις»
Ο Διονύσης Σαββόπουλος, που απεβίωσε χθες σε ηλικία 81 ετών, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής και είχε πέσει θύμα της λογοκρισίας της Χούντας.
Ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια, το «Ζεϊμπέκικο», είχε λογοκριθεί από τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Η ενόχληση που προκαλούσε το έργο του στο καθεστώς αποτυπώνεται και στα έγγραφα που έδωσαν στη δημοσιότητα τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), ως φόρο τιμής στον καλλιτέχνη μετά τον θάνατό του.
Απορρίπτεται» είναι η σφραγίδα που μπήκε στην παρτιτούρα του τραγουδιού. Στη σελίδα των στίχων αναφέρεται: «Απερρίφθη υπό της πρωτοβαθμίου επιτροπής διότι δεν συνεμορφώθη με τας υποδείξεις της Επιτροπής και περιέχει ανατρεπτικά νοήματα».
Το Δελτίο Ελέγχου της επιτροπής έχει και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Τα μέλη της επιτροής ζήτησαν να αλλαχθεί ή να απαλειφθεί ο 6ος στίχος του CANTO «ο πατέρας μου ο Μπάτης ήρθε από τη Σμύρνη … όσοι αγαπούνε το βρώμικο ψωμί». Επίσης, με τη μειοψηφία ενός μέλους, η επιτροπή ζήτησε να αλλαχθούν ή να απαλειφθούν οι στίχοι «Ώσπου οι τροχιές μας συναντούνε τις βασικές σου τις Αρχές».
Αναλυτικά η ανάρτηση των ΓΑΚ:
Διονύσης Σαββόπουλος (1944 – 2025)
Ο Διονύσης Σαββόπουλος εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή της χώρας τη δεκαετία του 1960 και, κυρίως, την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Ο Σαββόπουλος, συνδυάζοντας με έναν δικό του τρόπο την ελληνική παραδοσιακή μουσική με το δυτικό ροκ, μίλησε για ζητήματα που απασχολούσαν την αναδυόμενη στον δημόσιο και πολιτικό βίο νεολαία. Την περίοδο της χούντας τα τραγούδια του Σαββόπουλου εκφράζουν τη νεανική κουλτούρα και την κουλτούρα της ελεύθερης έκφρασης και της αντίστασης απέναντι στη ζοφερή πραγματικότητα της δικτατορίας. Ο Σαββόπουλος, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες, έπρεπε να προσπελάσουν το ψαλίδι της λογοκρισίας. Τα τεκμήρια της ανάρτησης αφορούν τη λογοκρισία του εμβληματικού τραγουδιού του Σαββόπουλου «Ζεϊμπέκικο» από την επιτροπή λογοκρισίας της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών το αρχείο της οποίας βρίσκεται στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ.
