Διονύσης Σαββόπουλος: «Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε»- Η ανακοίνωση της οικογένειας του

Οι λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες

Με μια λιτή ανάρτησή της, η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου -σύζυγος, παιδιά και εγγόνια- ανακοινώνει τον θάνατο του τραγουδοποιού.

Την ανάρτηση υπογράφουν η σύζυγός του Ασπα, τα παιδιά τους Κορνήλιος και Ρωμανός με τη σύντροφό του Αγγέλλα) και τα εγγόνια Διονύσης και Ανδρέας.

Λεπτομέρειες για το «τελευταίο αντίο» θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες.

Στην ανάρτησή τους γράφουν:

Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.
Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.
Η σύζυγος του: Ασπα
Τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα
Τα εγγόνια: Διονύσης και Ανδρέας.

