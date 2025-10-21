Διονύσης Σαββόπουλος: «Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε»- Η ανακοίνωση της οικογένειας του

Με μια λιτή ανάρτησή της, η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου -σύζυγος, παιδιά και εγγόνια- ανακοινώνει τον θάνατο του τραγουδοποιού.

Την ανάρτηση υπογράφουν η σύζυγός του Ασπα, τα παιδιά τους Κορνήλιος και Ρωμανός με τη σύντροφό του Αγγέλλα) και τα εγγόνια Διονύσης και Ανδρέας.

Λεπτομέρειες για το «τελευταίο αντίο» θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες.