Σύλληψη άνδρα στον Πύργο για κατοχή ναρκωτικών

Σύλληψη άνδρα στον Πύργο για κατοχή ναρκωτικών

Οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητα κάνναβης άνω των 180 γραμμαρίων στην οικία του

Συνελήφθη χθες, σε περιοχή του Πύργου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 189 γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης (“φούντα”) και 3,8 γραμμάρια υπολειμμάτων κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας για τα περαιτέρω.

