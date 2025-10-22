Back to Top
#TAGS Θεσσαλονίκη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει απρεπείς φωτογραφίες

Ο άνδρας που διώκεται για κατάχρηση ανηλίκων φαίνεται ότι ανήκει στο φιλικό περιβάλλον της οικογένειας του παιδιού

Για κατάχρηση ανηλίκων διώκεται ένας 52χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά ένα αγόρι, εννέα ετών, στη Θεσσαλονίκη

Ο 52χρονος, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία από την ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να ζητούσε από τον 9χρονο να του αποστείλει απρεπείς φωτογραφίες μέσω viber τουλάχιστον από τον περασμένο Μάιο μέσω βιντεοκλήσεων ή γραπτών συνομιλιών. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.

Ο άνδρας που διώκεται για κατάχρηση ανηλίκων φαίνεται ότι ανήκει στο φιλικό περιβάλλον της οικογένειας του παιδιού.

Μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο και εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.

