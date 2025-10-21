Άγιος έρωτας: Η κλονισμένη υγεία της Πετρούλας ανησυχεί τη Βιργινία

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, ο «Άγιος έρωτας» που θα μεταδοθούν την Τετάρτη 22 έως την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 21:00.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 16ο: Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εγκυμοσύνης της Σοφίας φέρνουν σε νέα αντιπαράθεση τον Χάρη και τον Παύλο. Η Ειρήνη ζητά από τον Κλεάνθη το κεφάλαιο για τη νέα της επιχείρηση, κι εκείνος, προκειμένου να τη βοηθήσει, καταφεύγει πάλι στις παλιές του συνήθειες. Η Δώρα και ο Αργύρης επιστρέφουν από το Μαύρο Λιθάρι, αφού πρώτα εκείνη γνωστοποιεί στον Θόδωρο και την Πελαγία τις προθέσεις της να πουλήσει το κτήμα. Η κλονισμένη υγεία της Πετρούλας ανησυχεί τη Βιργινία, αλλά και τη Θάλεια, η οποία τής ζητά να φύγει προσωρινά από το σπίτι. Η Άννα αποκαλύπτει στην Ελένη τα πραγματικά της συναισθήματα για τον Νικηφόρο, την ίδια στιγμή που η νέα διευθύντρια του Γυμνασίου Θηλέων κάνει την εμφάνισή της στο γυμνάσιο. Κι ενώ η Χλόη αποφασίζει να επιστρέψει στη Στέρνα και να διεκδικήσει νομικά το παιδί της, ο κλοιός γύρω από τον Παύλο σφίγγει, καθώς η Μάρω αποφασίζει να καταθέσει εναντίον του.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 17ο: Η Χλόη έρχεται ξανά σε έντονη αντιπαράθεση με τον Νικόλαο και του ανακοινώνει αποφασιστικά ότι θα διεκδικήσει δικαστικά πίσω την κόρη της. Η Χριστίνα αρνείται πεισματικά στον Αντρέα ότι εκείνη και ο Χάρης έχουν οποιαδήποτε ανάμιξη με τον θάνατο του Βλάση. Ο Παύλος όμως προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κρίση υστερίας της Σοφίας, μετά την ανακοίνωση από τον Χάρη των αρνητικών αποτελεσμάτων εγκυμοσύνης. Στο σπίτι της Σμαρώς, τα νέα για την ψεύτικη η εγκυμοσύνη της Σοφίας, δεν μπορούν να χαροποιήσουν τον Αργύρη που επιστρέφει από το Μαύρο Λιθάρι με τη Δώρα, ούτε τον Κλεάνθη που είναι αγχωμένος για την επικείμενη συμμετοχή του στη παράνομη χαρτοπαιξία. Η Δέσποινα συναντά κατά τύχη τη Δώρα στο ξενοδοχείο και καταλαβαίνουμε ότι κάποιο μυστικό τις συνδέει. Τέλος, ο Αντρέας αποκαλύπτει στον Νικηφόρο ότι η Χριστίνα σύντομα θα αναιρέσει το άλλοθι που έχει δώσει στον Μαρκόπουλο μιας και… θα προτιμήσει να σώσει τον Χάρη από τη φυλακή καθώς εκείνος μπορεί να κατηγορηθεί για συνέργεια στη δολοφονία του ενωμοτάρχη Βλάση Βασιλειάδη!