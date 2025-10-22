Από καταιγίδες σε… 28άρια - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό του τετραημέρου της 28ης Οκτωβρίου

Ο καιρός της εβδομάδας ξεκίνησε με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια!

Σήμερα, αναμένονται σε Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές, ενώ και την Πέμπτη προβλέπεται καιρός τύπου «ανάποδο Π» με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.

Το τετραήμερο Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα, αναμένεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά:

Τετάρτη – Πέμπτη:

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο “Π”). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα:

Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 28 βαθμούς).

Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις 25/10 και μετά

Το Σάββατο 25/10 και την Κυριακή 26/10 αναμένονται αρκετές νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, όχι ιδιαίτερα ακραία αλλά όχι και πλήρης ηλιοφάνεια.

Τη Δευτέρα 27/10 προβλέπεται πιο θερμή ημέρα, με αρκετό ήλιο και πιθανή ομίχλη το πρωί.

Την Τρίτη 28/10 ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με νεφώσεις στο πρωί αλλά καθαρότερος ουρανός στη συνέχεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ήπια επίπεδα.

Την επόμενη μέρα, 29/10, προβλέπεται γενικά καθαρός ουρανός και δροσερότερος καιρός.

Ο καιρός σε ένα λεπτό από τον Θοδωρή Κολυδά