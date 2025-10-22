Από καταιγίδες σε… 28άρια - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό του τετραημέρου της 28ης Οκτωβρίου

Η κακοκαιρία ξεκίνησε με βροχές και τελειώνει με ήλιο
Ο καιρός της εβδομάδας ξεκίνησε με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια!
Σήμερα, αναμένονται σε Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές, ενώ και την Πέμπτη προβλέπεται καιρός τύπου «ανάποδο Π» με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.
Το τετραήμερο Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα, αναμένεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου.
Πιο αναλυτικά:
Τετάρτη – Πέμπτη:
Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο “Π”). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.
Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα:
Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 28 βαθμούς).
Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις 25/10 και μετά
Το Σάββατο 25/10 και την Κυριακή 26/10 αναμένονται αρκετές νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, όχι ιδιαίτερα ακραία αλλά όχι και πλήρης ηλιοφάνεια.
Τη Δευτέρα 27/10 προβλέπεται πιο θερμή ημέρα, με αρκετό ήλιο και πιθανή ομίχλη το πρωί.
Την Τρίτη 28/10 ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με νεφώσεις στο πρωί αλλά καθαρότερος ουρανός στη συνέχεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ήπια επίπεδα.
Την επόμενη μέρα, 29/10, προβλέπεται γενικά καθαρός ουρανός και δροσερότερος καιρός.
Ο καιρός σε ένα λεπτό από τον Θοδωρή Κολυδά
Ο καιρός την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου
Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο Αιγαίο 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου
Στα δυτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου
Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αγαίο 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.
Ο καιρός το Σάββατο 25 Οκτωβρίου
Στη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr