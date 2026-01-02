Αγροτικές κινητοποιήσεις: Εισηγήσεις για κλιμάκωση και τρακτέρ στην Αθήνα

Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα είναι οι αγρότες της Αχαΐας οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, από το Σάββατο θα κλείσουν ξανά την περιμετρική οδό , με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται μέσα από την πόλη.

Ολα δείχνουν ότι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα θα προχωρήσουν σε γενικευμένη κλιμάκωση μετά τη γιορτή των Θεοφανίων με μπλόκα σε εθνικές οδούς και παρακαμπτηρίους.

Στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής, που θα διεξαχθεί στα Μάλγαρα, αναμένεται να καθορίσουν οι αγρότες τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Τσιάρας: Ο διάλογος είναι η μόνη λύση

Ο διάλογος είναι η μόνη ουσιαστική και αποτελεσματική λύση, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στο TRT Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι κινητοποιήσεις των αγροτών εκφράζουν υπαρκτή αγωνία για το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, κάτι απολύτως κατανοητό και σεβαστό. Ωστόσο, ο κ. Τσιάρας υποστήριξε ότι είναι επίσης «πραγματικότητα ότι ορισμένοι πρωταγωνιστές των κινητοποιήσεων συνδέονται με πολιτικά κόμματα, ενώ έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις όπου εκπρόσωποι αγροτών που επιδίωξαν τον διάλογο αντιμετώπισαν αρνητικές συμπεριφορές από συναδέλφους τους».



Στη Λάρισα, δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια στα οποία καταλήγει το μπλόκο της Νίκαιας: οι αγρότες είτε θα προχωρήσουν σε πολύωρο αποκλεισμό μετά τα Θεοφάνια και στην εθνική οδό και στους παρακαμπτήριους δρόμους είτε θα κατέβουν με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα και θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Πάντως, παρά τις εισηγήσεις για κλιμάκωση, ο εκπρόσωπος των αγροτών στο μπλόκο των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, άφησε την Παρασκευή ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση.

«Την Κυριακή θα ρίξουμε άγκυρα προς την κυβέρνηση, θα ανοίξουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας και εύχομαι αυτή η επικοινωνία που θα έχουμε να φέρει αποτέλεσμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.