Κώστας Πελετίδης: Εναντιωνόμαστε στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών

Αναφορά στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών κάνει με δήλωσή του ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης

Συγκεκριμένα αναφέρει:

"Μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών σε Δήμους με λιγότερες από 100 σχολικές μονάδες (άρθρο 28, παρ.1 και 2 του ν.5056/2023), με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες να μεταφέρονται στις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες των Δήμων, η κυβέρνηση «επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος».

Με νέα διάταξη σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση δρομολογείται η πλήρης κατάργηση των σχολικών επιτροπών, βάζοντας ως προθεσμία την 1η Αυγούστου 2026, και η οποία έρχεται να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη Δημόσια Παιδεία, στοχεύοντας στην πλήρη υποβάθμισή της.



Ο οικονομικός στραγγαλισμός των σχολείων, οι συγχωνεύσεις δεκάδων τμημάτων με στόχο την εξοικονόμηση εκπαιδευτικών, η οικονομική αφαίμαξη των γονιών, η επιβολή της κατηγοριοποίησης των σχολείων μέσω της λεγόμενης αξιολόγησης, η εμπλοκή των χορηγών και η προώθηση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων είναι κρίκοι στην ενιαία αλυσίδα μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει την μόρφωση των παιδιών ως κόστος, που ματώνει καθημερινά τις λαϊκές οικογένειες, για τα κρατικά πλεονάσματα και τα κέρδη των λίγων.



Η πολιτική επιλογή όλων των κυβερνήσεων με σκοπό την απόσυρση του κράτους από την ευθύνη να καλύπτει τη λειτουργία κρίσιμων τομέων όπως είναι τα σχολεία, με την ταυτόχρονη απεμπόληση του ρόλου του κεντρικού κράτους στη συντήρησή τους, σε συνδυασμό με την ακρίβεια, την απελευθέρωση της Ενέργειας και την πενιχρή χρηματοδότηση προς τους δήμους για τη λειτουργία τους, έχει οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση που όχι μόνο υποβαθμίζει το Δημόσιο Σχολείο, αλλά και την ίδια τη ζωή των παιδιών μας.



Σε αυτό το πλαίσιο, διευθυντές και Σύλλογοι Γονέων εξωθούνται να λειτουργήσουν ως οικονομικοί διαχειριστές, για να δημιουργηθεί το αυτόνομο από την κρατική χρηματοδότηση σχολείο, που θα είναι απόλυτα εξαρτημένο από την οικονομική δυνατότητα των γονέων ή την χορηγία ευεργετών που θα διαφημίζουν στα σχολεία των παιδιών μας τις επιχειρήσεις τους. Η κυβέρνηση της ΝΔ με τέτοιες αλλαγές φέρνει πιο κοντά την εφαρμογή του ν. 4692/20 (Κεραμέως) μέσα από τον οποίο έχουν θεσμοθετήσει την αναζήτηση πόρων και χορηγών από τη σχολική μονάδα.



Κρίθηκε εκ του αποτελέσματος ότι η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, σε συνδυασμό με τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες των Δήμων, δημιούργησε μια σειρά προβλημάτων και καθυστερήσεων, σε ζητήματα που απαιτούν έκτακτες διαδικασίες, αλλά και άμεσες και επείγουσες παρεμβάσεις, με την εκπαιδευτική και τη μαθητική κοινότητα να πληρώνουν για μια ακόμη φορά τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την Παιδεία.

Οι Δήμαρχοι της Λαϊκής Συσπείρωσης από την πρώτη στιγμή κατήγγειλαν τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, αποκαλύπτοντας παράλληλα τις στοχεύσεις που προωθούνται όλα τα προηγούμενα χρόνια για το «αυτόνομο» και «βιώσιμο» σχολείο, αλλά και την εξάρτηση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων από την τοπική φορολογία και την πιστοληπτική ικανότητα του εκάστοτε Δήμου.



Εναντιωνόμαστε στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών από τη σκοπιά της στόχευσης και των επιδιώξεων που έχει η κυβέρνηση και διεκδικούμε τη δραστική αύξηση της χρηματοδότησης για τις ανάγκες των σχολείων. Στεκόμαστε απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, που έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας και στην ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή ιδιωτών και «χορηγών» στη λειτουργία, επισκευή και συντήρηση των δημόσιων σχολείων.



Καλούμε την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ να μην παίξει το ρόλο του αμορτισέρ του συστήματος και να συνταχθεί με το δίκιο, κόντρα στην περαιτέρω υποβάθμιση του Δημόσιου και Δωρεάν Σχολείου για τα παιδιά μας.



Καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να προχωρήσουν άμεσα σε:

-Απόσυρση της πρότασης στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και επαναφορά των Σχολικών Επιτροπών σε όλους τους Δήμους.

-Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα σχολεία στο ύψος των αναγκών τους.

-Άμεση νομοθετική πρωτοβουλία για τη θέσπιση δωρεάν τιμολογίων Ενέργειας και ύδρευσης για τις σχολικές μονάδες και απαλλαγή των σχολικών δαπανών από ΦΠΑ.

-Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Δήμων."