Πάτρα: Ολοκληρώνεται την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου το αφιερωματικό τετραήμερο στον «Μίκη Θεοδωράκη»

Πάτρα: Ολοκληρώνεται την Τετάρτη 22 Οκτω...

Στις 21:00 στο θέατρο «Πάνθεον»

Με το δεύτερο μέρος του αφιερώματος «Ο Μίκης Θεοδωράκης ως ραψωδός των χτύπων της καρδιάς μας», ολοκληρώνονται στις 9.00 το βράδυ της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο «Πάνθεον», οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο δήμος της Πάτρας για να τιμήσει τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη.

Για το έργο, τη ζωή, τη δημιουργική πορεία, τους δημοκρατικούς του αγώνες του Μίκη Θεοδωράκη, θα μιλήσει ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης και θα υπάρξουν σύντομες παρεμβάσεις.

Η εκδήλωση θα κλείσει με την πραγματοποίηση συναυλίας σε μουσική επιμέλεια Ανδρέα και Λουκά Αδαμόπουλου.

Συμμετέχει η Χορωδία Ζακύνθου «Η Φανερωμένη».

Συμμετέχουν επίσης: Φωνές: Αλίκη Ζαφείρη, Μαρίνα Αγγελοπούλου, Κυριάκος Γιαννόπουλος, Ιωάννα Γκέλλη, Λάμπης Κονόμης, Ευτυχία- Μαρία Κοντογεωργοπούλου, Βασίλης Κωνσταντάρας, Σεραφείμ Μαργαρίτης Ντρουβάρη Διονυσία ,Φωτεινή Ξυπολιά, Φλωρεντία Τασιάνη.

Μπουζούκι: Κυριάκος Γιαννόπουλος, Πιάνο: Ανδρέας Αδαμόπουλος, Ενορχηστρώσεις : Λουκάς Αδαμόπουλος

Το αφιερωματικό τετραήμερο πραγματοποιείται με αφορμή την κήρυξη του 20025 ως αφιερωματικού έτους για τον μεγάλο μουσουργό και τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την γέννησή του.

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Θα απαιτηθεί η προμήθεια δελτίου εισόδου.

Τα δελτία εισόδου είναι διαθέσιμα στο παρακάτω link:

https://www.ticketservices.gr/event/o-mikis-theodorakis-os- rapsodos-ton-xtypon-tis-kardias-mas-b/?lang=el

Culture