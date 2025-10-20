Αμαλιάδα: Απολογούνται σήμερα οι τρεις για την κινηματογραφική διάρρηξη

Ενώπιον της Ανακρίτριας στην Αμαλιάδα θα βρεθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της κινηματογραφικής διάρρηξης σε κοσμηματοπωλείο της πόλης, με λεία που υπολογίζεται στις 130.000 ευρώ.

Πρόκειται για τρεις Έλληνες, ηλικίας 27, 31 και 35 ετών, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε την περασμένη Πέμπτη από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακεκριμένη κλοπή από κοινού.

Για το ίδιο αδίκημα κατηγορούνται ακόμα δύο άτομα, ηλικίας 22 και 38 ετών, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και αναζητούνται από τις διωκτικές αρχές. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», η δικογραφία, εκτός από τους πέντε κατηγορούμενους, περιλαμβάνει ακόμα ένα άτομο, με τον αριθμό των εμπλεκομένων να ανεβαίνει στους έξι.

Ωστόσο, τα στοιχεία του έκτου ατόμου παραμένουν άγνωστα και δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Όσον αφορά τον 38χρονο που αναζητείται, είναι από την Ηλεία και φέρεται ως ο ενορχηστρωτής της μεγάλης διάρρηξης στο κοσμηματοπωλείο που βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Αθανασίου στο κέντρο της Αμαλιάδας.

Από τις αρχές του αποδίδεται ο ρόλος του «εγκέφαλου» του χτυπήματος, μιας και πρόκειται για άτομο που γνωρίζει καλά την περιοχή, αφού οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι από τη Ζάκυνθο και την Κ. Αχαΐα, όπου και συνελήφθησαν. Ακόμα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η κλοπή δύο οχημάτων, συγκεκριμένης μάρκας, τα οποία κατηγορούνται ότι έκλεψαν οι φερόμενοι ως δράστες από τη Νέα Μανωλάδα και την Ανδραβίδα λίγες ώρες πριν τη διάρρηξη, χρησιμοποιώντας τα ως επιχειρησιακά.

Για να φθάσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας που χειρίστηκαν προανακριτικά τη διάρρηξη, αξιοποίησαν, μεταξύ άλλων, πλήθος βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, όπως και το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι ήρθαν από τη Ζάκυνθο με το πλοίο της γραμμής, το ίδιο βράδυ που πραγματοποιήθηκε η διάρρηξη και έφυγαν ακολουθώντας το αντίστροφο δρομολόγιο.