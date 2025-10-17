Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2025

Αξιοσημείωτες μεταβολές καταγράφει η τελευταία επικαιροποίηση του Δείκτη Henley Passport Index, ο οποίος καταρτίζεται με βάση δεδομένα της IATA και αξιολογεί 199 διαβατήρια από τον αριθμό των προορισμών στους οποίους επιτρέπεται η είσοδος χωρίς βίζα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, το διαβατήριο των Ηνωμένων Πολιτειών —που βρισκόταν σταθερά στις κορυφαίες θέσεις την τελευταία εικοσαετία— έχει πλέον υποχωρήσει στη 12η θέση, τη στιγμή που το ελληνικό διαβατήριο καταλαμβάνει την 6η θέση, παρέχοντας ταξιδιωτική ελευθερία χωρίς θεώρηση σε 186 χώρες.

Ο Δείκτης επιβεβαιώνει την κυριαρχία των ασιατικών χωρών. Η Σιγκαπούρη παραμένει στην κορυφή με 193 προορισμούς χωρίς βίζα, ακολουθούμενη από τη Νότια Κορέα με 190 και την Ιαπωνία με 189.

Στην ευρωπαϊκή ζώνη, η εικόνα είναι μικτή: το Ηνωμένο Βασίλειο υποχωρεί στην 8η θέση σε σχέση με την προηγούμενη αναθεώρηση του Ιουλίου, ενώ ομάδες κρατών όπως η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία και η Ελβετία καταγράφουν υψηλές επιδόσεις με 188 προορισμούς.

Για τις ΗΠΑ, η πτώση είναι σωρευτική. Το 2024 βρίσκονταν στην 7η θέση, μετακινήθηκαν στη 10η τον Ιούλιο και πλέον, τον Οκτώβριο, βρίσκονται εκτός δεκάδας. Οι Αμερικανοί πολίτες ταξιδεύουν χωρίς βίζα σε 180 χώρες, ενώ η αναθεώρηση συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τους περιορισμούς εισόδου που εφαρμόζει η Ουάσιγκτον: οι ΗΠΑ επιτρέπουν χωρίς βίζα την είσοδο σε 46 χώρες, με πρόσθετα μέτρα όπως απαιτήσεις «visa bond» ύψους 5.000–15.000 δολαρίων για αιτούντες από επτά αφρικανικές χώρες. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Henley & Partners και δημιουργός του Δείκτη, Christian H. Kaelin, «Di reducing strength of di US passport ova di past decade na more dan just reshuffle in di rankings – e signal fundamental shift in global mobility and soft power dynamics».

Στην Αφρική, η Σεϋχέλλες είναι η υψηλότερα καταταγμένη χώρα με πρόσβαση χωρίς βίζα σε 155 προορισμούς (26η θέση), ακολουθούμενη από τη Μαυριτανία (σ.σ. Μαυρίκιος) στην 29η με 148 και τη Νότια Αφρική στην 53η με 102. Στη συνέχεια βρίσκονται η Μποτσουάνα, η Ναμίμπια, το Λεσότο, η eSwatini, το Μαρόκο, το Μαλάουι, η Κένυα, η Τανζανία, η Γκάμπια και η Γκάνα. Στον αντίποδα, η Νιγηρία συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα πιο αδύναμων διαβατηρίων παγκοσμίως, στην 96η θέση μαζί με Αιθιοπία, Λίβανο και Μιανμάρ, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε 44 χώρες. Τα ασθενέστερα διαβατήρια παγκοσμίως προέρχονται επίσης κυρίως από την Ασία, με Πακιστάν, Υεμένη, Ιράκ και Συρία να καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις.

Για το Top-10 του 2025, ο Δείκτης καταγράφει την εξής εικόνα σε αριθμό προορισμών χωρίς βίζα: στην κορυφή η Σιγκαπούρη (193)· ακολουθούν Νότια Κορέα (190) και Ιαπωνία (189)· στη συνέχεια, με 188, οι Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ελβετία· κατόπιν, με 187, οι Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ολλανδία· στην 6η θέση η Ελλάδα, Ουγγαρία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία (186)· ακολουθούν οι Αυστραλία, Τσεχία, Μάλτα, Πολωνία (185)· κατόπιν οι Κροατία, Εσθονία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΗΑΕ, Ηνωμένο Βασίλειο (184)· ο Καναδάς (183)· και τέλος Λετονία, Λιχτενστάιν (182).

Συνολικά, η κατάταξη αποτυπώνει μια ευρύτερη μετατόπιση ισχύος στην παγκόσμια κινητικότητα: οι ασιατικές οικονομίες συνεχίζουν να διευρύνουν το αποτύπωμά τους, η Ευρώπη διατηρεί ισχυρό πυρήνα υψηλών θέσεων, ενώ οι ηπειρωτικές ανισορροπίες —ιδίως στην Αφρική και τμήματα της Ασίας— παραμένουν έντονες. Για την Ελλάδα, η παρουσία στην εξάδα επιβεβαιώνει την υψηλή διαβατηριακή ισχύ και τη σταθερά μεγάλη ταξιδιωτική ελευθερία για τους κατόχους ελληνικού διαβατηρίου.