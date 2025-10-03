Δημογραφικό: Γεννήσεις με το «σταγονόμετρο» - Σχεδόν 1 στους 2 γάμους καταλήγει σε διαζύγιο

Το δημογραφικό είναι από τα ζητήματα τα οποία απασχολούν ολοένα και εντονότερα την ελληνική κοινωνία, σε ένα περιβάλλον που η πληθωριστική κρίση και οι οικονομικές ανισότητες καλλιεργούν ένα κλίμα ανασφάλειας στους πολίτες.

Προς αυτή την ανησυχητική κατεύθυνση συνηγορούν και τα νέα στοιχεία που εξέδωσε η ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθυσμό, ο οποίος μειώθηκε κατά 58.449 άτομα σε σχέση με πέρυσι, όσο δηλαδή μια ολόκληρη πόλη.

Σύμφωνα πάντα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, δραματική μείωση σημείωσαν και οι γεννήσεις το 2024, όπως επίσης και οι γάμοι και τα σύμφωνα συμβίωσης, ενώ αντιθέτως αυξήθηκαν τα διαζύγια.

Περισσότεροι θάνατοι παρά γεννήσεις

Το 2024 οι γεννήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια) καταγράφοντας μείωση 4,2% σε σχέση με το 2023 που ήταν 71.455 (36.622 αγόρια και 34.833 κορίτσια). Σε αυτά τα ποσοστά δε συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών, οι οποίες το 2024 ανήλθαν σε 454, αυξημένες κατά 5,1% σε σχέση με το 2023 που ήταν 432.

Από την άλλη, οι θάνατοι ανήλθαν σε 126.916 τον αριθμό (64.144 άνδρες και 62.772 γυναίκες), καταγράφοντας μείωση 0,9% σε σχέση με το 2023 που ήταν 128.101 (64.900 άνδρες και 63.201 γυναίκες). Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 261, αυξάνοντας τον δείκτη βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 3,5 το 2023 σε 3,8 το 2024.

Μειώνονται οι γάμοι, αυξάνονται τα διαζύγια

Αναφορικά με τους γάμους, αυτοί ανήλθαν σε 36.649 (19.695 θρησκευτικοί και 16.954 πολιτικοί), παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,2% σε σχέση με το 2023, κατά το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί 40.351 γάμοι (21.402 θρησκευτικοί και 18.949 πολιτικοί). Τα σύμφωνα συμβίωσης ανήλθαν σε 14.486, παρουσιάζοντας μείωση 3,9% σε σύγκριση με το 2023 που ήταν 15.069. Στους γάμους του 2024 περιλαμβάνονται 101 γάμοι μεταξύ ανδρών και 81 μεταξύ γυναικών. Αντίστοιχα, στα σύμφωνα συμβίωσης του ίδιου έτους περιλαμβάνονται 192 σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ανδρών και 96 μεταξύ γυναικών.

Τέλος, τα διαζύγια ανήλθαν σε 15.532, παρουσιάζοντας αύξηση 2,8% σε σχέση με το 2023 (15.114 διαζύγια). Σχετικά με τον τύπο διαζυγίου, το 2024 εκδόθηκαν 12.805 συναινετικά (82,4%) και 1.886 κατ’ αντιδικία διαζύγια (12,1%), ενώ για 841 διαζύγια (5,4%) δεν δηλώθηκε ο τύπος διαζυγίου. Το 66,4% των διαζυγίων που εκδόθηκαν το 2024 αφορά σε γάμους που διήρκησαν 10 και πλέον έτη (10.314 διαζύγια), ενώ η αναλογία διαζυγίων ανά 100 γάμους ήταν 42,4 το ίδιο έτος, έναντι 37,5 το 2023, έναντι 33,4 το 2022, από 34,2 το 2021 και έναντι 41,2 το 2020.