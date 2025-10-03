Οδοντωτός: Η μαγεία της διαδρομής σε ένα μοναδικό βίντεο - 2 μήνες, 7 πεζοπορίες

Ένα εξαιρετικό 20λεπτο βίντεο δημιούργησε ο Χρήστος Παναγιώτου από την Πάτρα, αποτυπώνοντας με μοναδική ματιά τη μαγευτική διαδρομή του Οδοντωτού.

Ο κ. Παναγιώτου, μουσικός στο επάγγελμα και λάτρης της πεζοπορίας —ιδιαίτερα στην περιοχή των Καλαβρύτων— αφιέρωσε δύο μήνες για να καταγράψει την ομορφιά της φύσης και την επιβλητικότητα της διαδρομής. Περπάτησε επτά φορές το μονοπάτι του Οδοντωτού, καταγράφοντας τις εναλλαγές του τοπίου μέσα στον χρόνο, προσφέροντάς μας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό αποτέλεσμα.

Το βίντεο γυρίστηκε το 2016, αλλά παραμένει διαχρονικό, καθώς «παντρεύει» την εικόνα με την εξαιρετική μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και το κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα.

Απολαύστε την εμπειρία της διαδρομής μέσα από τον φακό του δημιουργού.