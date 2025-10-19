Με δύο ταινίες για τη ζωή, το έργο και του αγώνες του Μ.Θεοδωράκη ολοκληρώθηκαν οι δύο πρώτες ημέρες του αφιερώματος

Με την προβολή δύο ταινιών μέσα από τις οποίες σκιαγραφήθηκαν τα παιδικά του χρόνια και η δημιουργική του πορεία, ολοκληρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου, στο κινηματοθέατρο «Πάνθεον», οι δύο πρώτες ημέρες του αφιερωματικού τετραήμερου που διοργανώνει ο δήμος της Πάτρας για τον Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή την κήρυξη του 2025 ως αφιερωματικού έτους για τον μεγάλο συνθέτη και την συμπλήρωση 100 χρόνων από την γέννησή του.

Εικόνες και ντοκουμέντα από τις δύσκολες, τις όμορφες και συγκινητικές στιγμές, πλαισιωμένες από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, συνέθεσαν την πρώτη ημέρα, το μακρύ βιωματικό ταξίδι του μεγάλου Έλληνα δημιουργού από την γέννησή του το 1929 στη Χίο, μέχρι και το 1950, μέσα από τις αφηγήσεις του ίδιου, αλλά και με τη συμμετοχή εκατοντάδων ηθοποιών.

Την δεύτερη ημέρα στη μεγάλη οθόνη του «Πάνθεον» ξεδιπλώθηκε η δημιουργική πορεία του Παγκόσμιου Έλληνα συνθέτη στην τέχνη, τους δημοκρατικούς αγώνες από τη δεκαετία του 1950, όπου σμίγει την ποίηση και τη μουσική.

Από τις φυλακίσεις και τις εξορίες την εποχή της δικτατορίας και τη μουσική του σε νέα καλλιτεχνικά και δημιουργικά όρια των επόμενων δεκαετιών.

Στο πλαίσιο των προβολών ο σκηνοθέτης των ταινιών Γιάννης Κατωμερής βρέθηκε στην Πάτρα και αναφέρθηκε στο περιεχόμενο αυτών ενώ ευχαρίστησε το δήμο της Πάτρας για την διοργάνωση του τετραημέρου και την ενεργό στήριξη της προσπάθειας για να μείνε το έργο του Μίκη Θεοδωράκη ανεξίτηλο.

Τις προβολές παρακολούθησε ο αντιδήμαρχος Πατρέων Αποστόλης Αγγελής ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Παραβρέθηκαν επίσης ο αντιδήμαρχος Διοίκησης – Οικονομίας Διονύσης Πλέσσας, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 9.00 μ.μ.

Αφιέρωμα υπό τον γενικό τίτλο «Ο Μίκης Θεοδωράκης ως ραψωδός των χτύπων της καρδιάς μας» (μέρος Α΄).

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 9.00 μ.μ.

Δεύτερο μέρος παρουσίαση του «Μίκη Θεοδωράκη ως ραψωδού των χτύπων της καρδιάς μας» το οποίο περιλαμβάνει ολιγόλεπτες παρεμβάσεις γύρω από το έργο του συνθέτη. Η εκδήλωση θα κλείσει με μικρή συναυλία.

*Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Θα απαιτηθεί η προμήθεια δελτίου εισόδου.