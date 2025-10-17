Ολοκληρώνεται η έκθεση «Αφηγήσεις καλοκαιριού» στο Πολύεδρο

Ολοκληρώνεται το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 η ομαδική εικαστική έκθεση «Αφηγήσεις καλοκαιριού» στο Πολύεδρο στην Κανακάρη 147, στην Πάτρα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, 12 με 2, οι Πατρινοί εικαστικοί καλλιτέχνες θα βρίσκονται στο χώρο για να υποδεχτούν φίλους που αγαπούν την τέχνη, με ένα κέρασμα. Θα γίνει ξενάγηση και συζήτηση με θέμα τη σημασία της τέχνης στη ζωή μας.

Στο κλείσιμο της έκθεσης θα παρευρεθούν οι καλλιτέχνες που ζουν στην πόλη: Βελαώρας Χάρης, Ζαβιτσάνου Σπυριδούλα, Καρατζά Άννα, Μεμελετζόγλου Ελένη, Μπαβαρέζος Γιάννης, Νικολοπούλου Όλγα, Παπαδόπουλος Γιάννης, Παρίσης Γεράσιμος, Πρέσσας Νίκος, και Σταθόπουλος Παναγιώτης.

Στο χώρο εκτίθενται σχεδόν εκατό (100) έργα και συμμετέχουν εκτός από τους καλλιτέχνες που προαναφέρθηκαν, και άλλοι δέκα εικαστικοί, από την υπόλοιπη Ελλάδα: Διονάς Βαγγέλης, Καλαφάτης Νίκος, Καρατζά Άντζυ, Κοροβέσης Δημήτρης, Κυριτσόπουλος Αλέξης, Παπανικολάου Ηλίας, Σιαμπακούλης Γιώργος, Σκληβανιώτης Δημήτρης, Φιλιππούση Βιργινία, Φραγκούλης Αλέξης.

Θα προηγηθεί εκπαιδευτική δράση για τα παιδιά με την αφηγήτρια – συγγραφέα Άννα Δενδρινού, 10:30 το πρωί με 12:30 το μεσημέρι, με αφορμή την έκθεση. Μαζί με τα παιδιά «Παίζουμε και δημιουργούμε ιστορίες», εξερευνώντας τα έργα της έκθεσης και με έμπνευση από αυτά επινοούμε ιστορίες για να αφηγηθούμε στο κοινό.