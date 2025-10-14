«Παίζουμε και δημιουργούμε ιστορίες» με την αφηγήτρια – συγγραφέα Άννα Δενδρινού στο Πολύεδρο

«Παίζουμε και δημιουργούμε ιστορίες» με την αφηγήτρια – συγγραφέα Άννα Δενδρινού αυτό το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, από τις 10:30 το πρωί έως τις 12:30 το μεσημέρι, στο Πολύεδρο, στην Κανακάρη 147, στην Πάτρα, στο πλαίσιο των καθιερωμένων εκπαιδευτικών δράσεων.

Μαζί με τα παιδιά, εξερευνούμε τα έργα της ομαδικής εικαστικής έκθεσης «Αφηγήσεις καλοκαιριού», και επινοούμε ιστορίες για να αφηγηθούμε στο κοινό. Η έκθεση ολοκληρώνεται αυτό το Σάββατο και θα προηγηθεί ξενάγηση με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών: Ζαβιτσάνου Σπυριδούλα, Καρατζά Άννα, Μεμελετζόγλου Ελένη, Νικολοπούλου Όλγα, Παπαδόπουλος Γιάννης, Παρίσης Γεράσιμος, Πρέσσας Νίκος, Σταθόπουλος Παναγιώτης.

Σας περιμένουμε για ξέγνοιαστες στιγμές δημιουργίας στον κήπο και την γκαλερί του Πολύεδρου μαζί με τα παιδιά σας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση από το Πολύεδρο της Όλγας Νικολοπούλου και του Κωστή Καπέλα.