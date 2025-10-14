Πάτρα: Φιλολογικό Βραδινό για την 8η ποιητική συλλογή της Γαλάτειας Βέρρα

Θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 στις 7 μ.μ. στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς»
Η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος και η Στέγη Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς" προσκαλούν το κοινό στο Φιλολογικό Βραδινό, της ερχόμενης Δευτέρας 20 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», στην οδό Κορίνθου πλησίον της Κολπκοτρώνη στην Πάτρα όπου θα γίνει η παρουσίαση της όγδοης (8ης) ποιητικής Συλλογής της καθηγήτριας μουσικού και Ποιήτριας Γαλάτειας Βέρρα με τίτλο: «Ψίθυροι βαθιάς αλληγορίας» που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κέδρος.
Τη συλλογή θα παρουσιάσουν οι: Μαρία Ψάχου: Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μαρία Καλογεράτου: Φιλόλογος - Θεολόγος MEd. και o Λουκάς Αδαμόπουλος: Μουσικολόγος - Συνθέτης.
Ποιήματα θα απαγγείλουν: η Ελευθερία Στεργιοπούλου Ραδιοφωνική παραγωγός και η Αφροδίτη Σκαλτσά -Δημητρακοπούλου
(Δημιουργός της θεατρικής ομάδας: Ταξιδευτές της πρόζας), Κριτικός.
Την εκδήλωση θα προλογίσει και θα συντονίσει ο πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Η Γαλάτεια Ι. Βέρρα έχει γεννηθεί το 1976 στην Πάτρα. Είναι απόφοιτος του τμήματος μουσικών σπουδών του Α.Π.Θ. & είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Εργάζεται ως μουσικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Κεφαλληνίας. Μιλάει αγγλικά, ιταλικά και ισπανικά. Είναι μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, της Εταιρίας Κεφαλλήνων Λογοτεχνών, καθώς και της Π.Ε.Λ. (Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών).
Το βιβλίο «Ψίθυροι βαθιάς αλληγορίας - Whispers of deep allegory» (δίγλωσση έκδοση) είναι η όγδοη (8η) ποιητική συλλογή της. Από τις εκδόσεις Κέδρος έχει κυκλοφορήσει και το 2021 το προηγούμενο ποιητικό της βιβλίο με τίτλο «Στις Συνοικίες του απείρου».
