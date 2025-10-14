Πάτρα: Φιλολογικό Βραδινό για την 8η ποιητική συλλογή της Γαλάτειας Βέρρα

Η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος και η Στέγη Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς" προσκαλούν το κοινό στο Φιλολογικό Βραδινό, της ερχόμενης Δευτέρας 20 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», στην οδό Κορίνθου πλησίον της Κολπκοτρώνη στην Πάτρα όπου θα γίνει η παρουσίαση της όγδοης (8ης) ποιητικής Συλλογής της καθηγήτριας μουσικού και Ποιήτριας Γαλάτειας Βέρρα με τίτλο: «Ψίθυροι βαθιάς αλληγορίας» που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κέδρος.

Τη συλλογή θα παρουσιάσουν οι: Μαρία Ψάχου: Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μαρία Καλογεράτου: Φιλόλογος - Θεολόγος MEd. και o Λουκάς Αδαμόπουλος: Μουσικολόγος - Συνθέτης.

Ποιήματα θα απαγγείλουν: η Ελευθερία Στεργιοπούλου Ραδιοφωνική παραγωγός και η Αφροδίτη Σκαλτσά -Δημητρακοπούλου

(Δημιουργός της θεατρικής ομάδας: Ταξιδευτές της πρόζας), Κριτικός.

Την εκδήλωση θα προλογίσει και θα συντονίσει ο πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης.



Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.