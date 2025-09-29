Πάτρα: Ξαναρχίζουν τα Φιλολογικά Βραδινά

Μετά τη διακοπή τους λόγω των θερινών διακοπών, ξαναρχίζουν την ερχόμενη Δευτέρα 6η Οκτωβρίου 2025 και ώρα 7 μ.μ., οι προγραμματισμένες νέες εκδηλώσεις της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, τα γνωστά πλέον ανά Δευτέρα Φιλολογικά βραδινά, που γίνονται με τη συνεργασία της Στέγης Γραμμάτων ‘Κωστής Παλαμάς’ στην αίθουσα του Αναγνωστηρίου της στην οδό Κορίνθου πλησίον της Κολοκοτρώνη στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα την προσεχή Δευτέρα θα μιλήσει ο συγγραφέας Νίκος Αθανασίου, με θέμα: «Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Βούντενης».

Τη Δευτέρα 13η Οκτωβρίου θα μιλήσει ο Αλέξης Παναγόπουλος Δρ. Καθηγητής-συγγραφέας με θέμα: «Παπαδιαμάντης Χτές… Σήμερα... Αύριο…».

Την 20η Οκτωβρίου θα γίνει η παρουσίαση της όγδοης ποιητικής Συλλογής της Μουσικού και Ποιήτριας Γαλάτειας Βέρρα με τίτλο: «Ψίθυροι βαθιάς αλληγορίας». Τη συλλογή θα παρουσιάσουν οι Μαρία Ψάχου: Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας., Μαρία Καλογεράτου: Φιλόλογος - Θεολόγος MEd. και ο Λουκάς Αδαμόπουλος: Μουσικολόγος - Συνθέτης.

Ποιήματα θα απαγγείλουν η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ραδιοφωνική παραγωγός και η Αφροδίτη Σκαλτσά -Δημητρακοπούλου (Δημιουργός θεατρικής ομάδας: Ταξιδευτές της Πρόζας), Κριτικός.

Τέλος στις 27 του μηνός, θα γίνει το Φιλολογικό Μνημόσυνο του Πρωτοπρεσβυτέρου-συγγραφέως π. Κωνσταντίνου Καπετανόπουλου, ο οποίος εκοιμήθη στα τέλη Αυγούστου σε ηλικία 90 ετών.

Για τη ζωή και το έργο του εκλιπόντος ιερέως και συγγραφέως θα αναφερθούν ο πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεωνίδας Μαργαρίτης και ο πρωτοψάλτης-συγγραφέας Βασίλης Καυκόπουλος.

Να σημειωθεί ότι ήδη έχει κυκλοφορήσει το συνολικό πρόγραμμα των Φιλολογικών Βραδινών για όλες τις σχετικές εκδηλώσεις ομιλιών και παρουσιάσεις βιβλίων οι οποίες και θα ολοκληρωθούν περί το τέλος του μηνός Μαΐου του νέου ετους.

Τις ομιλίες θα προλογίσει και θα συντονίσει ο πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Λεωνίδας Μαργαρίτης.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι πάντα ελεύθερη.