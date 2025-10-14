Χριστίνα Αλεξοπούλου: «Η εσωκομματική διαδικασία της 23ης Νοεμβρίου είναι μια μεγάλη ευκαιρία να αναδειχθούν νέα στελέχη»

«Η προσδοκία είναι να αναδειχθούν περισσότεροι ενεργοί και ικανοί άνθρωποι, που θα μπορούν να συμβάλουν με πολιτική σκέψη, παρουσία και πρακτικό έργο στην καθημερινότητα των πολιτών» επισημαίνει η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Η Νέα Δημοκρατία είναι η εγγύηση της σταθερότητας στη χώρα, της θεσμικής συνέπειας και της πολιτικής συνέχειας. Είναι η μοναδική δύναμη που εμπνέει και υλοποιεί. Ευθύνη όλων είναι να τη διατηρήσουμε δυνατή -ξεκινώντας από τη βάση.

Η εσωκομματική διαδικασία της 23ης Νοεμβρίου είναι, συνεπώς, μια μεγάλη ευκαιρία να αναδειχθούν νέα στελέχη, φρέσκες ιδέες και μια βαθύτερη σύνδεση με την κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς και διχαστικό λόγο. Διότι η επόμενη μέρα απαιτεί συλλογική δουλειά, ενότητα και διαρκή παρουσία, με οδηγό τις ανάγκες των πολιτών.

Η Κυβέρνηση, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εργάζεται σταθερά για να διατηρήσει την Ελλάδα σε τροχιά πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Με κορυφαίες επιδόσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας, με ισχυρή διεθνή αναγνώριση και αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο, η χώρα βαδίζει με σχέδιο και αυτοπεποίθηση.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος των κομματικών οργανώσεων αποκτά ουσιαστική σημασία. Μια ισχυρή, ενωμένη και παραγωγική Νέα Δημοκρατία αποτελεί βασική προϋπόθεση για να διατηρηθεί η πολιτική κυριαρχία της Παράταξης και να εξασφαλιστεί η συνέχιση της θετικής πορείας σε εθνικό επίπεδο.

Η Νέα Δημοκρατία, άλλωστε, στην Αχαΐα έχει ιστορικά αποδείξει ότι διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία, γνώση και διάθεση συμμετοχής. Σε αυτή τη συγκυρία, είναι κρίσιμο να διευρυνθεί η βάση των συμμετεχόντων, να εμπλουτιστούν τα πρόσωπα που εκφράζουν την κομματική οργάνωση και να ενισχυθεί ο δεσμός με τις τοπικές κοινωνίες.

Η προσδοκία είναι να αναδειχθούν περισσότεροι ενεργοί και ικανοί άνθρωποι, που θα μπορούν να συμβάλουν με πολιτική σκέψη, παρουσία και πρακτικό έργο στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι εσωκομματικές εκλογές δεν αποτελούν απλώς μια θεσμική υποχρέωση. Είναι ευκαιρία επανεκκίνησης και κινητοποίησης δυνάμεων, που εδώ και χρόνια κρατούν την Παράταξη όρθια στον κοινωνικό ιστό.

Σε αυτή τη βάση, με δεδομένη, τη μακρά κομματική διαδρομή –από τη νεολαία έως σήμερα- και την ενότητα της Παράταξης, με σεβασμό σε όλους όσοι συμμετέχουν, ανεξαρτήτως προσώπων, είναι απαραίτητη η ενωτική και ουσιαστική λειτουργία του κόμματος, χωρίς διαχωρισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, εύχομαι καλή επιτυχία στους δύο υποψηφίους για την προεδρία της Δ.Ε.Ε.Π., Γεράσιμο Κατσιγιάννη και Αντώνη Κουνάβη, όπως και σε όλα τα στελέχη που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία για τα κομματικά όργανα.

Πρόκειται για έναν ουσιαστικό σταθμό για την Παράταξη, καθώς διαμορφώνει τους ανθρώπους που θα έχουν την ευθύνη να εκφράσουν τη βάση και να ενεργοποιήσουν την κοινωνία σε κάθε γωνιά του νομού.