Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο

Επιβεβαίωση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι 2 ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν την ερχόμενη Παρασκευή (17.10.2025) στον Λευκό Οίκο, βάζοντας για ακόμη μία φορά στο «τραπέζι» τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεφε στη Ουάσινγκτον, από τη Μέση Ανατολή όπου βρέθηκε για τη συμφωνία ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ, μίλησε σε δημοσιογράφους απαντώντας «πιστεύω, ναι» στην ερώτηση αν θα βρεθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή.

Μιλώντας και πάλι στους δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά και τον ρόλο που μπορεί να έχει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία», σχολίασε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αναγγείλει ήδη ότι πρόκειται να μεταβεί αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον.