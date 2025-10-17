Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου «PROREX, Μια πραγματική ιστορία της ελληνικής πολιτικής»

Για το βιβλίο θα μιλήσουν στην εκδήλωση ο Γιάννης Γεωργόπουλος, δημοσιογράφος, ο Χρήστος Κοντογιάννης, καθηγητής στο Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών και ο συγγραφέας του βιβλίου.

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, στις 8:30 το βράδυ, στο Πολύεδρο , στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Κατσαντώνη Δημήτρη με τίτλο «PROREX. Μια πραγματική ιστορία της ελληνικής πολιτικής», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:

Μια πραγματική ιστορία της ελληνικής πολιτικής. Prorex είναι ο αντιβασιλέας, ο αναπληρωτής του άνακτα, ο «αντ'αυτού». Μερικές φορές αθέατος από τους πολλούς αλλά πολύ επιδραστικός στις πολιτικές εξελίξεις. Πολλά κρίνονται από το χαρακτήρα του, τις γνώσεις του, τις ιδέες του και τις ικανότητές του. Στο Prorex, το τρίτο μέρος της τριλογίας για τη Μεταπολίτευση του Δημ. Κατσαντώνη, μετά την έκρηξη προσδοκιών του 1974 και του ριζοσπαστισμού του 1979, αναδεικνύονται οι παθογένειες που αρχίζουν και αποξενώνουν τους πολίτες από τους πολιτικούς θεσμούς, στα τέλη του 20ού αιώνα και στις αρχές του 21ου. Μέσα από μια πραγματική ιστορία της ελληνικής πολιτικής ζωής, που έχει τυλιχτεί σε μια φόρμα μυθοπλασίας και προσμιχθεί με πρόσωπα όχι υπαρκτά, προκειμένου να διευκολυνθεί η καταγραφή της ιστορικής «στιγμής», αποκαλύπτονται μηχανισμοί και φιλοδοξίες πολιτικών και οικονομικών παραγόντων, σε έναν ανηλεή ανταγωνισμό για επικράτηση.

Το «Prorex» δεν είναι η αποκάλυψη μιας συνωμοσίας. Είναι η ιχνηλάτηση των μη ορατών δυνάμεων που επιδρούν στην πολιτική και άρα στις ζωές των ανθρώπων. Δυνάμεων που ορισμένες φορές οφείλονται μόνο στο χαρακτήρα των ανθρώπων.

Ο συγγραφέας Δημήτρης Κατσαντώνης έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα αλλά από το 1979 επέλεξε να ζει στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδασε στο Φυσικό Τμήμα του Α.Π.Θ. Ανέπτυξε έντονη πολιτική δράση στα φοιτητικά του χρόνια, την οποία διατήρησε για τουλάχιστον δυο δεκαετίες μετά την αποφοίτηση του. Έχει γράψει τέσσερα θεατρικά έργα που ανέβηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Μίλαν - Κούντερα, 1-0, Η γρίπη της Μονρόε κ.α.) και δύο μυθιστορήματα (Το καλοκαίρι που όλα άλλαξαν και Μέρεςτου 79, στη Θεσσαλονίκη - και τα δύο από τις εκδόσεις «Επίκεντρο»).

Τα βιβλία αυτά μαζί με το PROREX αποτελούν μια τριλογία για τη Μεταπολίτευση - προσδοκίες, ριζοσπαστισμός, παθογένειες - που αποτελεί το ιστορικό μοτίβο για τα γραπτά του.