Γιάννης Ματσούκας για την Victoria Hislop: Μια σπουδαία προσωπικότητα που αγαπά την Ελλάδα

Με τη διακεκριμένη Βρετανή συγγραφέα Victoria Hislop συναντήθηκε & μίλησε ο Γιάννης Ματσούκας, καθηγητής Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά τη τελετή που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στην Αίθουσα Οδυσσέας Ελύτης, όπου αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου.

Μια σπουδαία προσωπικότητα που αγαπά την Ελλάδα και με τα βιβλία της αναδεικνύει τη χώρα μας.

Είχα την ευκαιρία σε μια σύντομη ευχάριστη επικοινωνία μας μετά το πέρας της τελετής να την συγχαρώ για το σπουδαίο έργο της και να της προσφέρω εκ μέρους των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Ιατρική Χημεία” το μνημειώδες Λεύκωμα Watson που αποτυπώνει λαμπρές σελίδες της ιστορίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανέφερε ο κ. Ματσούκας προσθέτοντας πως η κ. Χίσλοπ χάρηκε να ακούσει ότι στην ίδια αίθουσα έχουν αναγορευτεί στο παρελθόν ως Επίτιμοι Διδάκτορες πέντε κάτοχοι Nobel ένας των οποίων ο James Watson βραβευμένος με τον Francis Crick με το Nobel Ιατρικής και Φυσιολογίας για την ανακάλυψη της Διπλής Έλικας του DNA, μια ανακάλυψη που άλλαξε τον κόσμο.

Είχα τη τιμή και οι πέντε κάτοχοι Nobel να είναι προσκεκλημένοι μου στην προσπάθεια μου να δίνω πρότυπα στους φοιτητές μας, υπογράμμισε ο κ. Ματσούκας.

Ιδιαίτερα χάρηκε η Βικτόρια Χίσλοπ να ακούσει ότι από το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκίνησε μια σημαντική έρευνα για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας η οποία σήμερα είναι σε κλινικές δοκιμές. Της προσέφερα ένα δοκίμιο με τίτλο “The Amazing Story” όπου περιγράφεται η διαδρομή αυτής της σπουδαίας έρευνας: πως ξεκίνησε και πώς έφτασε σήμερα στο στάδιο των κλινικών δοκιμών. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη έρευνα.

Η Victoria Hislop μας εντυπωσίασε με την ομιλία της και την απλότητα της προσωπικότητας της. Η ομιλία της ήταν ένας ύμνος για την Ελλάδα!, ανέφερε τέλος ο κ. Ματσούκας.