Το Σάββατο η «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» από τον ΙΟΑΣ και την ΠΔΕ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στην 19η «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα», που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 σε διάφορες πόλεις της Περιφέρειάς, όπως Πάτρα, Αίγιο, Πύργο, Ναύπακτο, Μεσολόγγι, Αγρίνιο κ.α.

Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδίως των νέων στη χώρα μας, ώστε να αντιληφθούν ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί, υιοθετώντας πιο υπεύθυνη στάση ως οδηγοί αλλά και ως συνεπιβάτες.

«Το αλκοόλ εξακολουθεί να αποτελεί πανευρωπαϊκά μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων τροχαίων και σοβαρών τραυματισμών, με τα περιστατικά να αυξάνονται σημαντικά μετά τη νυχτερινή διασκέδαση του Σαββατοκύριακου, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες. Η οδική ασφάλεια και η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων αποτελεί θέμα μείζονος σημασία για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Για το λόγο αυτό, με ιδιαίτερη χαρά συνεργαζόμαστε για μία ακόμη φορά με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς” για την υλοποίηση δράσεων με παιδευτικό χαρακτήρα προκειμένου να ανατραπούν σταδιακά τα τραγικά νούμερα των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στη χώρα μας» αναφέρει μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του, με αφορμή τη δράση ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.