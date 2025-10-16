Back to Top
Πάτρα: Αστυνομικά μπλόκα για αποτροπή μετακίνησης οπαδών από το Μαυροβούνιο προς την Αθήνα

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας ενόψει του αποψινού αγώνα πόλο Παναθηναϊκού – Μπουντούτσνοστ

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές, ενόψει του αποψινού αγώνα πόλο ανδρών μεταξύ Παναθηναϊκού και Μπουντούτσνοστ, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. έχει στη διάθεσή της στοιχεία για μετακίνηση οργανωμένων οπαδών της ομάδας από το Μαυροβούνιο προς την Ελλάδα.

Για τον λόγο αυτό, έχουν ήδη στηθεί αστυνομικά μπλόκα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών–Κορίνθου, με στόχο να αποτραπεί η είσοδος οπαδών που πιθανόν να ταξιδεύουν με λεωφορεία προς την πρωτεύουσα.

Τα μέτρα κρίνονται προληπτικά, καθώς οι συγκεκριμένοι οπαδοί θεωρούνται υψηλού ρίσκου λόγω παλαιότερων περιστατικών έντασης σε αθλητικές διοργανώσεις. Οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας έως και την ώρα διεξαγωγής του αγώνα.

