Στην τελική ευθεία το voucher έως 800 ευρώ για οικογένειες

Στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων στο πρόγραμμα «Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης» που προβλέπει τη χορήγηση Voucher έως 800 ευρώ για παιδιά με αναπηρία, αναπτυξιακή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισής αναπτυξιακών διαταραχών από τη γέννησή τους έως και την ηλικία των 6 ετών.

Το ύψος του voucher θα διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες κάθε παιδιού ανάλογα με τον αριθμό συνεδριών που ορίζεται στο εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης ότι θα πρέπει να γίνουν ανά μήνα σε:

• 800 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον20 συνεδριών ανά μήνα,

• 600 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον 15 συνεδριών ανά μήνα

• 400 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον 10 συνεδριών ανά μήνα

Σε κάθε περίπτωση για την απόδοση του voucher απαιτείται η παροχή τουλάχιστον 10 συνεδριών ανά μήνα.

Συνολικά, τα vouchers που θα διατεθούν ανέρχονται στο ποσό των €12.000.000 και ο αριθμός των ωφελούμενων του προγράμματος καθορίζεται κατ’ ελάχιστον σε 2.500 παιδιά.

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε η πρόσκληση προς τους φορείς παροχής υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης.

Οι υποψήφιοι Πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 01:00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 23:59 μ.μ., συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.



Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.proimi.eetaa.gr, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Χρονοδιάγραμμα

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοινώνει ότι:

•Η Πρόσκληση και η έναρξη υποβολής αιτήσεων για του Παρόχους αναμένονται το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Το πληροφοριακό σύστημα θα μείνει ανοιχτό για δεκαπέντε (15) ημέρες.

•Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα για τους δυνητικά Ωφελούμενους θα ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου 2025, κατόπιν σχετικής •Πρόσκλησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν, βάσει συστήματος μοριοδότησης και κατάταξης, έως το τέλος του 2025, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων από την ΕΕΤΑΑ.

Αιτήσεις Παρόχων (Δικαιολογητικά) — Πάροχοι & Μητρώο

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης και κατ’ επέκταση εγγραφής στο Μητρώο έχουν:

• Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε παιδιά και σε άτομα με αναπηρία και εποπτεύονται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

• Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εν γένει σε παιδιά ή και σε άτομα με αναπηρία και διαθέτουν πιστοποίηση του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998), η οποία βρίσκεται σε ισχύ ή στην περίπτωση που έχει λήξει, έχουν υποβάλει αίτημα ανανέωσής της πριν τη λήξη της, το οποίο δεν έχει απορριφθεί.

• Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

• Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

• Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999), παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά ή άτομα με αναπηρία και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

• Τα κέντρα ειδικών θεραπειών του άρθρου 45 της υπ’ αριθ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Β΄ 4898).

• Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ή φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013).

Διεπιστημονική ομάδα (προϋπόθεση Μητρώου):

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί η ύπαρξη διεπιστημονικής ομάδας αποτελούμενης από αναπτυξιακό παιδίατρο ή παιδοψυχίατρο ή παιδονευρολόγο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή και από ένα μέλος ειδικοτήτων: φυσικοθεραπευτή ή ειδικού παιδαγωγού ή αποφοίτου τμήματος φυσικής αγωγής με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή.

Επικουρικά, και επιπλέον των ανωτέρω ειδικοτήτων, μπορούν να συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα άλλοι επαγγελματίες, όπως νοσηλευτές, παιγνιοθεραπευτές, δραματοθεραπευτές, εκπαιδευτικοί ειδικής φυσικής αγωγής και θεραπευτικής κολύμβησης.

Οι Πάροχοι, των οποίων τα στελέχη θα λάβουν σχετική εκπαίδευση, θα ενταχθούν οριστικά στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, προκειμένου να παρέχουν στους ωφελούμενους υπηρεσίες μέσω voucher.

Ειδική πρόβλεψη για μικρούς νησιωτικούς/ορεινούς – μειονεκτικούς Δήμους:

Κατ’ εξαίρεση για τους Παρόχους που εδρεύουν σε μικρούς Νησιωτικούς Δήμους (άρθρο 2Α του ν. 3852/2010) και σε Ορεινούς – Μειονεκτικούς Δήμους (άρθρο 209 του ν. 3852/2010) η διεπιστημονική ομάδα μπορεί να αποτελείται από τουλάχιστον δύο εκ των ειδικοτήτων: αναπτυξιακού παιδιάτρου, παιδοψυχίατρου, παιδονευρολόγου, παιδιάτρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή ή/και ειδικού παιδαγωγού.