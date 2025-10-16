Έλενα Κρεμλίδου: Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών για την υπόθεση revenge porn

Η γνωστή δημιουργός περιεχομένου κατέθεσε για την υπόθεση διαρροής φωτογραφιών της χωρίς συναίνεση
Ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών βρέθηκε χθες η Έλενα Κρεμλίδου, γνωστή δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώην παίκτρια του Survivor, καταθέτοντας για την υπόθεση ανάρτησης προσωπικών της φωτογραφιών στο διαδίκτυο χωρίς τη συναίνεσή της.
Η κ. Κρεμλίδου περιέγραψε τη δυσκολία που αντιμετώπισε μετά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών της, τονίζοντας ότι δεν γνώριζε τον κατηγορούμενο, ο οποίος είναι αστυνομικός από την Πάτρα. Σύμφωνα με την ίδια, οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν το 2020, ενώ ορισμένες είχαν ληφθεί όταν ήταν ανήλικη.
Η παθούσα ανέφερε ότι είχε δεχθεί απειλές ήδη από το 2018 και πως στη συνέχεια οι εικόνες άρχισαν να διαρρέουν σε ιστοσελίδες χωρίς την άδειά της. «Δεν είχα καμία γνωριμία ή σχέση με τον κατηγορούμενο», σημείωσε στην κατάθεσή της, επιμένοντας πως στις φωτογραφίες που εξετάζονται στη δίκη απεικονίζεται η ίδια.
Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν προέβη ο ίδιος στη δημοσίευση του υλικού. Η υπεράσπιση ζήτησε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε ανοικτό δίκτυο Wi-Fi από τρίτο πρόσωπο.
Το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για μετάφραση εγγράφου που θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της υπόθεσης, και η δίκη διεκόπη για τις 29 Οκτωβρίου, οπότε και θα συνεχιστεί.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα, η μη συναίνεση διάδοσης ευαίσθητου προσωπικού περιεχομένου αποτελεί πλέον κακούργημα.
Μετά τη συνεδρίαση, η συνήγορος της κ. Κρεμλίδου, Σοφία Κατσουλά, δήλωσε: «Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και αναμένουμε την απόφασή της».
Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Γιώργος Κουκούλης, ανέφερε: «Ο εντολέας μου αρνείται κάθε συμμετοχή στην υπόθεση. Αναμένουμε η διαδικασία να αποδείξει την αθωότητά του».
*με στοιχεία από εφημερίδα "Γνώμη"
