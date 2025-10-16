Πάτρα: Σε δομή φιλοξενίας ο 17χρονος με αυτισμό που φέρεται να εγκαταλείφθηκε από τους γονείς του

Ένα 17χρονο αγόρι με αυτισμό από την Πάτρα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες υπό τη φροντίδα των κοινωνικών υπηρεσιών, μετά από παρέμβαση της Εισαγγελίας Ανηλίκων, καθώς οι γονείς του φέρονται να αρνήθηκαν να το παραλάβουν από τη δομή φιλοξενίας όπου διέμενε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του ανηλίκου είναι διαζευγμένοι. Η μητέρα, που έχει την επιμέλεια, φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι δεν μπορεί πλέον να αναλάβει τη φροντίδα του, ενώ ο πατέρας επικαλέστηκε επαγγελματικές υποχρεώσεις. Μετά από εισαγγελική εντολή, το παιδί παραδόθηκε προσωρινά στη γιαγιά του, ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα επέστρεψε μόνο του στη δομή, ζητώντας να φιλοξενηθεί ξανά εκεί.

Με νέα εισαγγελική απόφαση, ο 17χρονος μεταφέρθηκε στην παιδοψυχιατρική κλινική του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων, προκειμένου να αξιολογηθεί από ειδικούς και στη συνέχεια να μεταφερθεί σε εξειδικευμένη δομή στην Καλαμάτα για προσωρινή φιλοξενία έως την ενηλικίωσή του.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι που βρίσκονται κοντά του, ο ανήλικος είναι δραστήριος, επικοινωνιακός και με υψηλές δεξιότητες, ενώ έχει επίγνωση της κατάστασής του και συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις για το μέλλον του.