Πάτρα: «Δεκαεφτά χρόνια τον φρόντιζα, δεν μπορώ άλλο»! Συγκλονίζει η μητέρα που εγκατέλειψε το παιδί της με αυτισμό

Συγκλονιστικές είναι οι απαντήσεις των γονιών που εγκατέλειψαν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας στην Πάτρα.

Ο 17χρονος που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας και οι υπάλληλοι του κέντρου φροντίδας μάταια περίμεναν τους κηδεμόνες μετά το τέλος της εβδομαδιαίας συνεδρίας. Τότε ξεκίνησαν να καλούν στο τηλέφωνο τους γονείς του ανήλικου.

Μετά από αρκετές κλήσης, ο πατέρας του παιδιού απάντησε λέγοντας: «Έχω δουλειές, δεν μπορώ να έρθω».

Ακόμα πιο σοκαριστική ήταν η απάντηση της μητέρας η οποία είπε στους υπαλλήλους του κέντρου φροντίδας ότι «Δεκαεφτά χρόνια τον φρόντιζα. Δεν μπορώ άλλο». Το παιδί υπό τη συνεχή παρακολούθησαν του κοινωνικού λειτουργού και του ψυχολόγου της δομής παρέμεινε εκεί μέχρι να μεταφερθεί στην Ασφάλεια Πατρών και τέλος γύρω στις 10 το βράδυ να καταλήξει προσωρινά στη γιαγιά του, η οποία ήταν η μόνη από το οικογενειακό περιβάλλον του ανήλικου που έσπευσε να παραλάβει το παιδί.

Να σημειωθεί ότι οι γονείς του 17χρονου είναι διαζευγμένοι.