Λέγκια – Προμηθέας 64-68: Οι μικροί τού έδωσαν το διπλό στην Πολωνία

Χρειάζεται αποτελέσματα, όμως ο Προμηθέας έχει φέτος και έναν ακόμη στόχο. Να αναδείξει νέα παιδιά. Το βράδυ της Τετάρτης (15/10) πέτυχε και τους δύο στόχους στην Πολωνία, καθώς με τους μικρούς να παίζουν πολύ και να είναι καταλυτικοί, νίκησε με 68-64 τη Λέγκια για τη δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League.

Ο Μπαζίνας πήρε 27 λεπτά, ο Σταυρακόπουλος 16, ο Λάγιος 14 κι ο Καπετάκης άλλα 10, με τους Μακούρα – Χάμοντς να είναι ακριβώς όπως τους χρειαζόταν ο Γιώργος Λιμνιάτης.

Αποτελεσματικοί, για να καλύψουν την απουσία του Ρομπ Γκρέι και την αστοχία του Κένταλ ΜακΚάλουμ.

Η ομάδα της Πάτρας έκλεισε το ματς με 20 πόντους από τα λάθη του αντιπάλου (9 είχε η Λέγκια). Ο Χάμοντς έβαλε το μεγάλο τρίποντο για το 63-68 στα 11 δευτερόλεπτα, αφού προηγουμένως ο ΜακΚάλουμ είχε 2/2 βολές για το 61-65.



ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καστίγιο, Ντέιβιντσον, Σαχίν

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-16, 33-32, 49-50, 64-68

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 3η αγωνιστική η Λέγκια θα παίξει στη Χαϊδελβέργη (22/10 στις 19:30), ενώ ο Προμηθέας θα αντιμετωπσει τη Ρίτας στο Βίλνιους (22/10 στις 19:30).