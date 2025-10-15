Mε την συμμετοχή της ΠΔΕ το 1ο fitness meeting Δυτικής Ελλάδας

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αχαΐας μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διοργανώνει το πρώτο στην περιοχή ολοήμερο FITNESS MEETING, αφιερωμένο στην άσκηση, την υγεία και τη φυσική δραστηριότητα.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφέρει τα εξής:

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αχαΐας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διοργανώνει για πρώτη φορά στην Πάτρα το 1ο FITNESS MEETING ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025.

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Αγοράς Αργύρη και θα κορυφωθεί στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου, αποτελεί μια ολοήμερη δράση αφιερωμένη στην άσκηση, την υγεία και τη σύγχρονη φυσική δραστηριότητα, ενώ είναι διαρθρωμένη σε ενότητες:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο της Αγοράς Αργυρή, από το πρωί έως το μεσημέρι, θα συμμετέχουν κορυφαίοι επιστήμονες φυσικής αγωγής,(Καθηγητές Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ιατροί, οικονομολόγοι, νομικοί και πρόεδροι ομοσπονδιών και θα αναπτύξουν σύγχρονα και ουσιαστικά θέματα όπως:

-Η συνταγογράφηση άσκησης

-Η σύνδεση του μαζικού αθλητισμού με την τοπική οικονομία

-Κοινωνικός αντίκτυπος της λειτουργίας των γυμναστηρίων χάρη κ.α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η ενότητα αυτή απευθύνεται στους εργαζόμενους των γυμναστηρίων, με θέματα στην εκπαίδευση πρώτων βοηθειών και χρήσης απινιδωτή.

FITNESS EVENT

Από το απόγευμα έως το βράδυ στον πεζόδρομο της Αγ.Νικολάου (από Ρήγα Φεραίου έως Αγίου Ανδρέου) θα γίνουν παρουσιάσεις των πιο σύγχρονων προγραμμάτων άσκησης.

Η συμμετοχή του κοινού θα είναι ελεύθερη ενώ ταυτόχρονα, θα γίνονται μικρότερα event με επιβράβευση των συμμετεχόντων καθώς και δωρεάν λιπομετρήσεις για το κοινό.