Ο Προμηθέας ψάχνει βήμα πρόκρισης στην Πολωνία

Με την ψυχολογία στα ύψη, έπειτα από τις δύο μεγάλες νίκες απέναντι σε MLP Academics και Μαρούσι, ο Προμηθέας Βίκος Cola στρέφει ξανά την προσοχή του στο Basketball Champions League, καθώς ταξιδεύει στην πολωνική πρωτεύουσα, ώστε να αντιμετωπίσει την ομώνυμη Λέγκια Βαρσοβίας.

Μετά την νικηφόρα πρεμιέρα, οι ”Προμηθείς” θέλουν να κάνουν το 2×2 στον όμιλό τους και να αποκτήσουν σαφές πλεονέκτημα, τόσο για την πρόκριση στην επόμενη φάση, όσο και για την κατάληψη μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων της βαθμολογίας.

Φυσικά, το παιχνίδι μόνο εύκολο δεν πρέπει να θεωρείται, καθώς η Λέγκια έδειξε πολύ καλά στοιχεία στην πρεμιέρα απέναντι στη Ρίτας, ενώ διαθέτει και μια πολύ σκληρή έδρα. Την αποστολή δεν ακολούθησε ο Νίκος Πλώτας, ο οποίος αποκόμισε ένα χτύπημα στην προπόνηση της Δευτέρας. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 5.

Η Λέγκια Βαρσοβίας είναι μια από τις πιο λαοφιλείς ομάδες της Πολωνίας, με μεγάλη ιστορία και παράδοση στα μεγάλα σπορ. Έχει κατακτήσει 8 φορές το πρωτάθλημα, άλλες 3 φορές το Κύπελλο, ενώ πέρυσι επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια στο θρόνο της. Προκρίθηκε απευθείας στους ομίλους του Basketball Champions League και θα προσπαθήσει να διακριθεί και σε αυτό, έχοντας ως μίνιμουμ στόχο την πρόκριση στα Play In.

Στην πρεμιέρα πάλεψε αρκετά στην δύσκολη έδρα της Ρίτας, γνώρισε όμως την ήττα (93-85), αφήνοντας πάντως καλές εντυπώσεις και αποδεικνύοντας πως δεν θα αποτελέσει εύκολη λεία για κανέναν αντίπαλο στο Basketball Champions League.

Ο Τζέιβον Γκρέιβς αποτελεί ένα από τα βαρόμετρα της περιφέρειας της Λέγκια Βαρσοβίας και έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν.

Ο 27χρονος γκαρντ, ύψους 1,90 μ. ήταν εξαιρετικός στην πρεμιέρα του Basketball Champions League με αντίπαλο τη Ρίτας ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 23 πόντους και έδειξε πως πρόκειται για έναν άκρως υπολογίσιμο παίκτη, ο οποίος πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα από την άμυνα των ”πορτοκαλί”, εάν θέλουν να δραπετεύσουν με το ροζ φύλλο από την Βαρσοβία.