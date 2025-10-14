«Ανάσα» για τον Λεκορνί: Οι προτάσεις μομφής σε αναβολή

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, παρουσιάζοντας σήμερα τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του ενώπιον της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, ανακοίνωσε το πάγωμα έως το 2028 της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας που αποφασίστηκε το 2023, στο πλαίσιο της οποίας προβλεπόταν η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 χρόνια και έπειτα από τουλάχιστον 40 χρόνια εργασίας.

«Προτείνω στο κοινοβούλιο, ξεκινώντας από αυτό το φθινόπωρο, να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 μέχρι τις προεδρικές εκλογές», δήλωσε ο Λεκόρνου στους νομοθέτες. «Δεν θα υπάρξει αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028».

Με την απόφαση αυτή ο Γάλλος πρωθυπουργός ικανοποίησε ένα βασικό αίτημα της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το κόστος αυτής της απόφασης θα είναι της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026 και του 1,8 δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2027. Ανέφερε όμως ότι ο στόχος για περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το 5% του ΑΕΠ το 2026 θα επιτευχθεί.

Ο Λεκορνί υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί πριν από το τέλος του χρόνου ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί η έγκριση αυτή να πραγματοποιηθεί μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και όχι με προεδρική απόφαση.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός δεν υιοθέτησε το αίτημα των κομμάτων της αριστεράς για επιβολή ενός ειδικού φόρου επί του μεγάλου πλούτου και συγκεκριμένα για όσους έχουν περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας «παρουσιάζει ανωμαλίες» σε σχέση με τη φορολόγηση των ισχυρότερων οικονομικά πολιτών.

Ο Λεκορνί κατηγόρησε τέλος τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν ότι επιδιώκουν θεσμική κρίση στη χώρα η οποία, όπως είπε, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Υποκύπτοντας στις πιέσεις των αριστερών νομοθετών που καταδικάζουν τη μεταρρύθμιση του 2023, ο Λεκορνί κατάφερε να αποτρέψει μια έντονη κλιμάκωση της πολύμηνης πολιτικής κρίσης στη Γαλλία.

Οι Σοσιαλιστές χαιρέτισαν την παραχώρησή του, λέγοντας ότι δεν θα ψηφίσουν υπέρ της πρότασης μομφής εναντίον του την Πέμπτη, πράγμα που σημαίνει ότι ο Λεκορνί σχεδόν σίγουρα θα “επιβιώσει” για να αγωνιστεί μια άλλη μέρα.

Η στήριξη αυτή προσφέρει στον Λεκορνί μια εύθραυστη κοινοβουλευτική σταθερότητα.

Η πρόταση του Λεκορνί να βάλει στον “πάγο” την αναθεώρηση του συνταξιοδοτικού συστήματος απειλεί να καταστρέψει μια από τις κύριες οικονομικές κληρονομιές του Μακρόν, σε μια εποχή που τα δημοσιονομικά της Γαλλίας βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση, αφήνοντάς τον με ελάχιστα εγχώρια επιτεύγματα μετά από οκτώ χρόνια στην εξουσία.

“Δεν είναι λευκή επιταγή”

Η αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων δεν είναι «λευκή επιταγή», διαβεβαίωσε ο Λεκορνί, καθώς η δεξιά και η ακροδεξιά αντέδρασαν έντονα στην αναστολή του συνταξιοδοτικού, κατηγορώντας τον ότι «υποτάσσεται» στους Σοσιαλιστές.

«Για την αναστολή, βλέπω ήδη κάποια δεξιά μέσα ενημέρωσης να προσπαθούν να πουν ότι στην ουσία θα είναι μια λευκή επιταγή. Αντίθετα, είναι μια ευκαιρία», είπε ο πρωθυπουργός.

Προτάσεις μομφής

Οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού κόμματος δεν θα στηρίξουν πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης μειοψηφίας του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανέφεραν πηγές του κόμματος στο πρακτορείο Reuters.

Η ριζοσπαστική αριστερά και η ακροδεξιά αντιπολίτευση έχουν υποβάλει προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης, όμως χρειάζονται τις ψήφους των Σοσιαλιστών για να ανατρέψουν τον Λεκορνί, αφού το συντηρητικό Ρεπουμπλικανό κόμμα έχει δηλώσει ότι, προς το παρόν, στηρίζει την κυβέρνηση.

Η στήριξη της κυβέρνησης και από τους Σοσιαλιστές σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός που εισηγήθηκε ο Λεκορνί για το 2026 θα συζητηθεί από το κοινοβούλιο.

Νωρίτερα, στην ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών Μπορίς Βαλό, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» τον προϋπολογισμό, σημειώνοντας όμως ότι η προσφορά του Λεκορνί να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού σηματοδοτεί μια νίκη για την Αριστερά. Ο Βαλό δεν δήλωσε ξεκάθαρα αν το κόμμα του θα καταψηφίσει τις δύο προτάσεις μομφής, λέγοντας μόνο ότι πιστεύει στον κοινοβουλευτικό διάλογο και θα φροντίσει ώστε οι δεσμεύσεις του πρωθυπουργού να μετατραπούν σε πράξεις.