Γαλλία: Παγώνει ο Λεκορνί τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος

Η γαλλική κυβέρνηση αναστέλλει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2027, ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Η αναστολή της μεταρρύθμισης αυτής ήταν ένας από τους όρους που θέτει το Σοσιαλιστικό κόμμα για να μην ψηφίσει την πρόταση μομφής σε βάρος της κυβέρνησης Λεκορνί.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές να μην χρησιμοποιήσουν την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού ως πρόσχημα για να ανατρέψουν την κυβέρνησή του. «Δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόσχημα για μια πρόταση μομφής», είπε.

Ο Λεκορνί επανέλαβε ότι το κοινοβούλιο θα έχει «την τελευταία λέξη» επί του προϋπολογισμού και ότι είναι «ανοιχτός» σε συζητήσεις και συμβιβασμούς.

Σήμερα, Τρίτη (14/10), συνεδρίασε για πρώτη φορά το υπουργικό συμβούλιο της ανασχηματισμένης, σε σχέση με την βραχύβια προηγούμενη, δεύτερης κυβέρνησης Λεκορνί.

Σημειώνεται ότι στο νέο κυβερνητικό σχήμα συμμετέχουν οι 12 από τους 18 υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης, όπως ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο υπουργείο Εξωτερικών και ο Ζεραρ Νταρμανέν στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Μετέχουν επίσης πέντε υπουργοί που κατά το παρελθόν είχαν συμμετάσχει σε κυβερνήσεις επί προεδρίας Μακρόν και τρία πρόσωπα από την λεγόμενη κοινωνία των πολιτών.

Προτάσεις μομφής κατά της νέας κυβέρνησης, πριν ακόμα αυτή συνεδριάσει και προβεί στις προγραμματικές της δηλώσεις, ανακοίνωσαν ότι είχαν ήδη καταθέσει στην γαλλική Εθνοσυνέλευση το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικός Συναγερμός» της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», του Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Για να πέσει η κυβέρνηση θα πρέπει να ταχθεί υπέρ πρότασης μομφής η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Εθνοσυνέλευσης, κάτι που λίγο-πολύ θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνει το Σοσιαλιστικό κόμμα, το οποίο προς το παρόν επιδιώκει την άρση ορισμένων αποφάσεων που σχετίζονται με την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος και έχει δηλώσει ότι τελεί εν αναμονή των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Δευτέρα (13/10), μία ημέρα μετά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας του να «εργαστούν για τη σταθερότητα» και να μην «ποντάρουν στην αστάθεια».