Λεκορνί: «Χρειαζόμαστε μία κυβέρνηση που αντανακλά την πραγματικότητα του κοινοβουλίου»

Η δήλωση του πρωθυπουργού της Γαλλίας
Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί επαναδιορίστηκε πρωθυπουργός της Γαλλίας, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων για τη χώρα.
Ο Λεκορνί σήμερα, Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, τόνισε ότι η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να αντανακλά τη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης.
«Χρειαζόμαστε μία κυβέρνηση που αντανακλά την πραγματικότητα του κοινοβουλίου, όμως να μην είναι όμηρος των κομματικών συμφερόντων», είπε ο Λεκορνί σε δημοσιογράφους, αφού επισκέφθηκε ένα αστυνομικό τμήμα στο Λ’ Αι λε Ροζ, ένα προάστιο νότια του Παρισιού.
Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα αναστολής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ο Λεκορνί απάντησε: «Όλες οι συζητήσεις είναι πιθανές, αρκεί να είναι ρεαλιστικές».
Υπενθυμίζεται ότι ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, αύξησε τη δημοτικότητά του ως πολιτικό πρόσωπο στη Γαλλία σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, στον αντίποδα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, βλέπει τα ποσοστά του να πέφτουν.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr