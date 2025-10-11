Λεκορνί: «Χρειαζόμαστε μία κυβέρνηση που αντανακλά την πραγματικότητα του κοινοβουλίου»

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί επαναδιορίστηκε πρωθυπουργός της Γαλλίας, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων για τη χώρα.

Ο Λεκορνί σήμερα, Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, τόνισε ότι η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να αντανακλά τη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης.

«Χρειαζόμαστε μία κυβέρνηση που αντανακλά την πραγματικότητα του κοινοβουλίου, όμως να μην είναι όμηρος των κομματικών συμφερόντων», είπε ο Λεκορνί σε δημοσιογράφους, αφού επισκέφθηκε ένα αστυνομικό τμήμα στο Λ’ Αι λε Ροζ, ένα προάστιο νότια του Παρισιού.

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα αναστολής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ο Λεκορνί απάντησε: «Όλες οι συζητήσεις είναι πιθανές, αρκεί να είναι ρεαλιστικές».

Υπενθυμίζεται ότι ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, αύξησε τη δημοτικότητά του ως πολιτικό πρόσωπο στη Γαλλία σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, στον αντίποδα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, βλέπει τα ποσοστά του να πέφτουν.