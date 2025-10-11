Back to Top
Ηράκλειο: Σεξουαλική επίθεση σε νεαρή σε λαϊκή αγορά- Ο πατέρας της προσπάθησε να επιτεθεί στον δράστη

Ηράκλειο: Σεξουαλική επίθεση σε νεαρή σε...

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία

Σοκ και αναστάτωση προκάλεσε το πρωί του Σαββάτου σε λαϊκή αγορά στο Ηράκλειο Κρήτης, η επίθεση που δέχθηκε μια νεαρή γυναίκα από έναν άνδρα ενώ έκανε τα ψώνια της.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες στο creta24.gr, η γυναίκα βρισκόταν σε πάγκο της λαϊκής όταν ο άνδρας την πλησίασε, την άγγιξε ασελγώς και προσπάθησε να επιβληθεί επάνω της με απρεπείς χειρονομίες.

Η νεαρή τότε πάγωσε και έβαλε τα κλάματα με πελάτες της λαϊκής που είδαν το σκηνικό να ακινητοποιούν τον δράστη καλώντας την αστυνομία.

Ο πατέρας της κοπέλας που ήταν μαζί της προσπάθησε, μάλιστα, να επιτεθεί στον δράστη με πολίτες να τον συγκρατούν μέχρι να φτάσουν στο σημείο αστυνομικοί.

