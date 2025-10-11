Ηράκλειο: Σεξουαλική επίθεση σε νεαρή σε λαϊκή αγορά- Ο πατέρας της προσπάθησε να επιτεθεί στον δράστη

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία
Σοκ και αναστάτωση προκάλεσε το πρωί του Σαββάτου σε λαϊκή αγορά στο Ηράκλειο Κρήτης, η επίθεση που δέχθηκε μια νεαρή γυναίκα από έναν άνδρα ενώ έκανε τα ψώνια της.
Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες στο creta24.gr, η γυναίκα βρισκόταν σε πάγκο της λαϊκής όταν ο άνδρας την πλησίασε, την άγγιξε ασελγώς και προσπάθησε να επιβληθεί επάνω της με απρεπείς χειρονομίες.
Η νεαρή τότε πάγωσε και έβαλε τα κλάματα με πελάτες της λαϊκής που είδαν το σκηνικό να ακινητοποιούν τον δράστη καλώντας την αστυνομία.
Ο πατέρας της κοπέλας που ήταν μαζί της προσπάθησε, μάλιστα, να επιτεθεί στον δράστη με πολίτες να τον συγκρατούν μέχρι να φτάσουν στο σημείο αστυνομικοί.
