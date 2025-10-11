Πυρκαγιά σε αποθήκη στο Λάππα Αχαΐας- Κοντά σε καταυλισμό εργατών γης

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στη Λάππα Αχαΐας, η οποία ξέσπασε νωρίτερα σε αποθήκη που βρίσκεται κοντά σε καταυλισμό εργατών γης.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, που επιχειρεί στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, με στόχο να αποτραπεί η εξάπλωσή της προς τον καταυλισμό.