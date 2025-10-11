Back to Top
Πυρκαγιά σε αποθήκη στο Λάππα Αχαΐας- Κοντά σε καταυλισμό εργατών γης

Στο σημείο Πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στη Λάππα Αχαΐας, η οποία ξέσπασε νωρίτερα σε αποθήκη που βρίσκεται κοντά σε καταυλισμό εργατών γης.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, που επιχειρεί στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, με στόχο να αποτραπεί η εξάπλωσή της προς τον καταυλισμό.

