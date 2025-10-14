Αυτά είναι τα 44 επαγγέλματα που δεν θα γλιτώσουν από το ΑΙ

Τα AI βίντεο που πλέον απεικονίζουν ότι μπορούμε να φανταστούμε, και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε καν αν είναι fake, μας προκαλούν ανησυχία.

Τώρα, που η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει και στον χώρο εργασίας, άλλα επαγγέλματα είναι ασφαλή ενώ άλλα είναι δύκολο να «γλιτώσουν».

Είναι δεδομένο πλέον πως το AI απειλεί. Είτε πρόκειται για αυτόνομα αυτοκίνητα, μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, ακόμη και την ιατρική, υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας που ενδέχεται να κινδυνεύουν από την τεχνολογία.

Ενώ λοιπόν, πολλές θέσεις εργασίας κινδυνεύουν, ο ειδικός Robert Phelps έχει μοιραστεί μερικές θέσεις που ενδέχεται να κινδυνεύουν λιγότερο από την αντικατάστασή τους από την τεχνητή νοημοσύνη.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι θέσεις που κινδυνεύουν λιγότερο

Ποιες είναι λοιπόν οι θέσεις εργασίας που ενδέχεται να διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο από ό,τι νομίζετε;

Ένας τύπος επαγγέλματος είναι οι θέσεις εργασίας που απαιτούν ενσυναίσθηση.

Ωστόσο, ο ειδικός συμπλήρωσε: «Είναι δύσκολο να πούμε με ακρίβεια ποιες θέσεις εργασίας θα είναι ασφαλείς από την τεχνητή νοημοσύνη για πάντα, καθώς υπάρχουν τόσες πολλές που αυτοματοποιούνται και που ίσως δεν είχαν προβλεφθεί».

44 επαγγέλματα που θα αντικατασταθούν από το AI

Δυστυχώς, ορισμένες θέσεις εργασίας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, με 44 θέσεις εργασίας να θεωρούνται ως οι πιο ευάλωτες στην αντικατάσταση.

Αυτό βασίστηκε σε ένα έγγραφο που δημοσιεύθηκε από την OpenAI με τίτλο «Μετρώντας την απόδοση των μοντέλων μας σε εργασίες του πραγματικού κόσμου», το οποίο εξέτασε το «ποσοστό επιτυχίας» της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με τους ανθρώπους σε εργασίες και μέτρησε ποιες θέσεις εργασίας είχαν το υψηλότερο ποσοστό.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ορισμένες θέσεις εργασίας διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο.

Υπάλληλοι ταμείου και ενοικίασης: 81%

Διευθυντές πωλήσεων: 79%

Υπάλληλοι αποστολής, παραλαβής και απογραφής: 76%

Εκδότες: 75%

Προγραμματιστές λογισμικού: 70%

Ιδιωτικοί ντετέκτιβ και ερευνητές: 70%

Υπεύθυνοι συμμόρφωσης: 69%

Επόπτες πρώτης γραμμής εργαζομένων πωλήσεων εκτός λιανικής: 69%

Εκπρόσωποι πωλήσεων, χονδρικής και κατασκευής, εκτός από τεχνικά και επιστημονικά προϊόντα: 68%

Διευθυντές γενικών λειτουργιών: 67%

Διευθυντές ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών: 65%

Αγοραστές και πράκτορες αγορών: 64%

Προσωπικοί οικονομικοί σύμβουλοι: 64%

Διευθυντές διοικητικών υπηρεσιών: 62%

Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών: 59%

Επόπτες πρώτης γραμμής εργαζομένων πωλήσεων λιανικής: 59%

Επόπτες πρώτης γραμμής εργαζομένων παραγωγής και λειτουργίας: 58%

Νοσοκόμοι: 56%

Μεσίτες ακινήτων: 54%

Αναλυτές ειδήσεων, δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι: 53%

Συστήματα υπολογιστών και πληροφοριών Διευθυντές: 52%

Επόπτες πρώτης γραμμής αστυνομίας και ντετέκτιβ: 49%

Εκπρόσωποι πωλήσεων, χονδρικής και κατασκευής, τεχνικά και επιστημονικά προϊόντα: 47%

Δικηγόροι: 46%

Ειδικοί στη διαχείριση έργων: 42%

Κοινωνικοί λειτουργοί παιδιών, οικογενειών και σχολείων: 42%

Ιατρικοί γραμματείς και διοικητικοί βοηθοί: 42%

Πράκτορες πωλήσεων κινητών αξιών, εμπορευμάτων και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: 42%

Επόπτες πρώτης γραμμής εργαζομένων γραφείου και διοικητικής υποστήριξης: 41%

Αναλυτές χρηματοοικονομικών επενδύσεων: 41%

Εργαζόμενοι αναψυχής: 37%

Πτυχιούχοι νοσηλευτές: 37%

Διευθυντές ακινήτων, ακινήτων και κοινοτικών ενώσεων: 34%

Οικονομικοί διευθυντές: 32%

Παραγωγοί και σκηνοθέτες: 31%

Τεχνικοί ήχου και βίντεο: 30%

Θυρωροί: 29%

Υπάλληλοι παραγγελιών: 28%

Πράκτορες πωλήσεων ακινήτων: 27%

Φαρμακοποιοί: 26%

Λογιστές και ελεγκτές: 24%

Μηχανολόγοι μηχανικοί: 23%

Βιομηχανικοί μηχανικοί: 17%

Επεξεργαστές ταινιών και βίντεο: 17%