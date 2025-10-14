Ο Παύλος Μαρινάκης για την επίθεση στον Π. Ρηγόπουλος: «Τραμπούκικες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές»

Την καταδίκη της κυβέρνησης για την «απρόκλητη επίθεση», που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος από συνδικαλιστές και στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ, εξέφρασε σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο ίδιος τόνισε ότι «τραμπούκικες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές πρέπει να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε σήμερα ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος από συνδικαλιστές και στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, τα οποία μάλιστα ο ίδιος κατονόμασε στις αρμόδιες αρχές.

Ο ξυλοδαρμός του, την ώρα που επιχειρούσε να καλύψει τις απεργιακές κινητοποιήσεις, βάλλει βάναυσα κατά της ελευθερίας του Τύπου, η υπεράσπιση της οποίας δεν πρέπει να μένει στα λόγια.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες θα πράξουν όσα προβλέπει ο νόμος.

Σε κάθε περίπτωση, τραμπούκικες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταδικαστούν από όλα τα κόμματα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν χωρούν σε αυτά τα φαινόμενα».